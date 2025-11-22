close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen in Qatar

Zo ben je er op het laatste moment toch nog bij tijdens de Grand Prix van Qatar

Zo ben je er op het laatste moment toch nog bij tijdens de Grand Prix van Qatar

Lars Leeftink
Max Verstappen in Qatar

Max Verstappen en F1 beginnen met de Grand Prix van Qatar alweer aan hun voorlaatste raceweekend van het seizoen 2025. Via Corendon kan jij er op korte termijn toch nog bij gaan zijn.

De Grand Prix van Qatar staat sinds 2021 op de kalender en werd sindsdien gewonnen door Lewis Hamilton en de laatste twee seizoenen door Max Verstappen. In 2022 ging de race niet door. Het circuit in Qatar bestaat uit zestien bochten en zeker de eerste en derde sector mogen als vrij snel worden gezien. De tweede sector is wat technischer dan de andere twee sectoren en bandenslijtage is vaak een uitdaging op dit circuit. Dit is goed nieuws voor McLaren, maar de lay-out van het circuit (en het verleden) is weer goed nieuws voor Verstappen en Red Bull Racing. Het gaat ook nog om een sprintweekend, waardoor aanwezige fans nog extra veel spektakel mogen verwachten op de vrijdag en zaterdag. Via Corendon heb je twee keuzes om er van 28 tot en met 30 november toch nog op het laatste moment bij te zijn.

Verstappen live in actie zien in Qatar

Corendon heeft nog twee arrangementen in huis voor de mensen die nog richting Qatar willen om daar Verstappen en de andere coureurs in actie te zien komen. De eerste optie is een arrangement zonder vliegticket, waarbij je vier overnachtingen in het vijfsterren hotel City Centre Rotana Doha (inclusief ontbijt) boekt, terwijl je ook een driedaagse circuitkaart krijgt voor de vrijdag, zaterdag en zondag voor de Main Grandstand. De vliegreis en de transfer van het vliegveld naar het hotel en circuit zijn hier niet bij inbegrepen. Het is wel de manier om er op het laatst toch nog bij te zijn.

Maakt Verstappen nog kans op de titel?

Verstappen kan in Qatar geen wereldkampioen worden, iets wat wel zal gelden voor huidige leider Lando Norris. Wil jij hier nou graag bij aanwezig zijn om het allemaal live mee te maken? Dan is er ook nog een tweede arrangement. In dit arrangement vertrek je met vliegtickets van Amsterdam naar Doha, krijg je 25kg ruimbagage (7kg handbagage) voor de vliegreis en er zitten vier overnachtingen bij in het vijfsterrenhotel City Centre Rotana Doha, met ook nog eens drie circuitkaarten voor de Main Grandstand. Waar er bij dit arrangement dus wel vliegtickets zitten, geldt dit wederom niet voor een transfer naar het hotel en circuit en een reis- en annuleringsverzekering. Zo kun je er tussen 28 en 30 november toch nog bij aanwezig zijn als Verstappen het gevecht om de titel wellicht nog wat spannender maakt of Norris de titel pakt.

Wij werken met affiliate links. Wanneer jij via zo'n link iets bestelt, krijgen wij daar een kleine vergoeding voor. Voor jou verandert de prijs niet, maar je helpt ons wel om gratis Grand Prix content voor jou te blijven maken.

Gerelateerd

Max Verstappen F1 Grand Prix van Qatar

Net binnen

Hamilton neemt pijnlijk Ferrari-record over met uitschakeling in Q1 als twintigste
Lewis Hamilton

Hamilton neemt pijnlijk Ferrari-record over met uitschakeling in Q1 als twintigste

  • 43 minuten geleden
Zo ben je er op het laatste moment toch nog bij tijdens de Grand Prix van Qatar
F1 in Qatar

Zo ben je er op het laatste moment toch nog bij tijdens de Grand Prix van Qatar

  • 1 uur geleden
Piastri baalt na kwalificatie: 'Op de een of andere manier loopt het niet'
Oscar Piastri

Piastri baalt na kwalificatie: 'Op de een of andere manier loopt het niet'

  • 1 uur geleden
  • 1
 Albon baalt van FIA na door laten gaan Q1 in Las Vegas: 'Ik was verrast dat we reden'
Albon over FIA

Albon baalt van FIA na door laten gaan Q1 in Las Vegas: 'Ik was verrast dat we reden'

  • 2 uur geleden
FIA betrapt twee teams op illegale banden en vuurt waarschuwingsschot af
gesjoemel in vegas

FIA betrapt twee teams op illegale banden en vuurt waarschuwingsschot af

  • 2 uur geleden
  • 8
 Russell loopt pole mis, onthult probleem met stuur:
Kwalificatie Las Vegas

Russell loopt pole mis, onthult probleem met stuur: "Viel voor mijn gevoel eraf met 370 km/h"

  • 2 uur geleden
  • 2
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 20 november
 'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
150.000+ views

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'

  • 19 november
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november
 Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot
75.000+ views

Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot

  • 6 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x