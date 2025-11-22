Zo ben je er op het laatste moment toch nog bij tijdens de Grand Prix van Qatar

Max Verstappen en F1 beginnen met de Grand Prix van Qatar alweer aan hun voorlaatste raceweekend van het seizoen 2025. Via Corendon kan jij er op korte termijn toch nog bij gaan zijn.

De Grand Prix van Qatar staat sinds 2021 op de kalender en werd sindsdien gewonnen door Lewis Hamilton en de laatste twee seizoenen door Max Verstappen. In 2022 ging de race niet door. Het circuit in Qatar bestaat uit zestien bochten en zeker de eerste en derde sector mogen als vrij snel worden gezien. De tweede sector is wat technischer dan de andere twee sectoren en bandenslijtage is vaak een uitdaging op dit circuit. Dit is goed nieuws voor McLaren, maar de lay-out van het circuit (en het verleden) is weer goed nieuws voor Verstappen en Red Bull Racing. Het gaat ook nog om een sprintweekend, waardoor aanwezige fans nog extra veel spektakel mogen verwachten op de vrijdag en zaterdag. Via Corendon heb je twee keuzes om er van 28 tot en met 30 november toch nog op het laatste moment bij te zijn.

Verstappen live in actie zien in Qatar

Corendon heeft nog twee arrangementen in huis voor de mensen die nog richting Qatar willen om daar Verstappen en de andere coureurs in actie te zien komen. De eerste optie is een arrangement zonder vliegticket, waarbij je vier overnachtingen in het vijfsterren hotel City Centre Rotana Doha (inclusief ontbijt) boekt, terwijl je ook een driedaagse circuitkaart krijgt voor de vrijdag, zaterdag en zondag voor de Main Grandstand. De vliegreis en de transfer van het vliegveld naar het hotel en circuit zijn hier niet bij inbegrepen. Het is wel de manier om er op het laatst toch nog bij te zijn.

Maakt Verstappen nog kans op de titel?

Verstappen kan in Qatar geen wereldkampioen worden, iets wat wel zal gelden voor huidige leider Lando Norris. Wil jij hier nou graag bij aanwezig zijn om het allemaal live mee te maken? Dan is er ook nog een tweede arrangement. In dit arrangement vertrek je met vliegtickets van Amsterdam naar Doha, krijg je 25kg ruimbagage (7kg handbagage) voor de vliegreis en er zitten vier overnachtingen bij in het vijfsterrenhotel City Centre Rotana Doha, met ook nog eens drie circuitkaarten voor de Main Grandstand. Waar er bij dit arrangement dus wel vliegtickets zitten, geldt dit wederom niet voor een transfer naar het hotel en circuit en een reis- en annuleringsverzekering. Zo kun je er tussen 28 en 30 november toch nog bij aanwezig zijn als Verstappen het gevecht om de titel wellicht nog wat spannender maakt of Norris de titel pakt.

