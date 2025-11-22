close global

Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Las Vegas

Lars Leeftink
De FIA heeft na flink wat onderzoeken, waaronder eentje met mogelijke diskwalificatie tot gevolg, de voorlopige startopstelling voor de F1 Grand Prix van Las Vegas bekendgemaakt.

Ondanks alle onderzoeken, kwam er geen straf voor Mercedes of voor Carlos Sainz, waardoor Sainz dus gewoon vanaf P3 gaat starten in de nacht van zaterdag op zondag (05:00 uur) achter Lando Norris en Max Verstappen. Hij zal dan George Russell naast zich hebben. Op de derde startrij vinden we Oscar Piastri en Liam Lawson, met Fernando Alonso, Isack Hadjar, Charles Leclerc en Pierre Gasly die de top tien afmaken.

De rest van de grid in Las Vegas

Op de zesde startrij, net buiten de top tien, vinden we Nico Hülkenberg en Lance Stroll. De rest van de grid bestaat uit Esteban Ocon, Oliver Bearman, Franco Colapinto, Alexander Albon, Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda en Lewis Hamilton. Vooral de achterste namen zijn tamelijk verrassend door een chaotische Q1, waarin de omstandigheden het lastigst waren wegens regen en koude temperaturen.

