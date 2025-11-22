Waar Mercedes en Carlos Sainz onbestraft bleven tijdens de vrijdagnacht van de F1 Grand Prix van Las Vegas, is dat bij Alpine en Franco Colapinto niet het geval. De FIA heeft besloten een forse boete uit te delen, nadat de stewards een overtreding hadden onderzocht.

Voor een team dat tiende en laatste staat in het constructeurskampioenschap, was het geen tegenvallende kwalificatie voor Alpine. Pierre Gasly kwam in de regen netjes in Q3 terecht, al zou hij het daar met de tiende positie moeten doen. Hoe dan ook, de Fransman kan in de nacht van zaterdag op zondag jagen op punten. Wie nog geen punten heeft, is zijn teamgenoot Colapinto. Hij was sneller dan onder andere de Mercedes van Kimi Antonelli, de Red Bull van Yuki Tsunoda en de Ferrari van Lewis Hamilton. De Argentijn ging door naar Q2 en zou zich als vijftiende kwalificeren.

Artikel gaat verder onder video

Alpine moet de portemonnee trekken

Wanneer de eerste, tweede of derde vrije training officieel als 'nat' verklaard wordt door wedstrijdleider Rui Marques, moeten van alle coureurs een setje intermediates worden ingeleverd en dit mag niet later gebeuren dan twee uur na de finish van VT3. Alpine had de banden van Colapinto wel fysiek ingeleverd, maar vergat het vervolgens online bij de FIA aan te geven. Het administratiefoutje levert de Franse formatie een flinke boete op. Ze krijgen van de stewards een bon van €5.000.

Gerelateerd