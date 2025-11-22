Stewards hakken de knoop door na incident tussen Sainz en Stroll in Las Vegas

Carlos Sainz werd na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas op het matje geroepen bij de FIA. Hij had zich uitstekend gekwalificeerd op de derde positie, maar of hij die plek mocht behouden, was nog maar de vraag. De stewards hebben zojuist uitspraak gedaan over de Williams-coureur.

Het was glibberen en glijden op het Las Vegas Strip Circuit vanwege de harde regen die viel voor de kwalificatie en ook nog tijdens Q1. Voor het eerst in lange tijd waren de full wets van Pirelli eindelijk nuttig. Toch was de grip ver te zoeken en hadden de marshals het erg druk met het wapperen van de gele vlaggen, omdat er constant coureurs van de baan gingen. Zo ook Sainz, die halverwege Q1 rechtdoor schoot bij bocht 5.

Artikel gaat verder onder video

Stroll haalt zijn schouders op na actie van Sainz

De Madrileen spinde en wilde direct terug op de baan komen. Dat deed hij meteen op de racelijn en zat daardoor Lance Stroll in de weg. Hij raakte de Aston Martin zelfs bijna. Een woordvoerder van de Canadees heeft echter aangegeven dat ze het niet erg vonden wat Sainz deed. In de uitspraak van de stewards wordt er rekening gehouden met het slechte zicht, waardoor Sainz mogelijk Stroll niet had gezien. Stroll had de Williams wel gezien dankzij de gele vlaggen. Er is besloten geen straf uit te delen en dus mag Sainz morgen vanaf P3 vertrekken achter Lando Norris en Max Verstappen.

Gerelateerd