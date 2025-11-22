close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
FIA decides penalty for Sainz in Las Vegas

Stewards hakken de knoop door na incident tussen Sainz en Stroll in Las Vegas

Stewards hakken de knoop door na incident tussen Sainz en Stroll in Las Vegas

Vincent Bruins
FIA decides penalty for Sainz in Las Vegas

Carlos Sainz werd na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas op het matje geroepen bij de FIA. Hij had zich uitstekend gekwalificeerd op de derde positie, maar of hij die plek mocht behouden, was nog maar de vraag. De stewards hebben zojuist uitspraak gedaan over de Williams-coureur.

Het was glibberen en glijden op het Las Vegas Strip Circuit vanwege de harde regen die viel voor de kwalificatie en ook nog tijdens Q1. Voor het eerst in lange tijd waren de full wets van Pirelli eindelijk nuttig. Toch was de grip ver te zoeken en hadden de marshals het erg druk met het wapperen van de gele vlaggen, omdat er constant coureurs van de baan gingen. Zo ook Sainz, die halverwege Q1 rechtdoor schoot bij bocht 5.

Stroll haalt zijn schouders op na actie van Sainz

De Madrileen spinde en wilde direct terug op de baan komen. Dat deed hij meteen op de racelijn en zat daardoor Lance Stroll in de weg. Hij raakte de Aston Martin zelfs bijna. Een woordvoerder van de Canadees heeft echter aangegeven dat ze het niet erg vonden wat Sainz deed. In de uitspraak van de stewards wordt er rekening gehouden met het slechte zicht, waardoor Sainz mogelijk Stroll niet had gezien. Stroll had de Williams wel gezien dankzij de gele vlaggen. Er is besloten geen straf uit te delen en dus mag Sainz morgen vanaf P3 vertrekken achter Lando Norris en Max Verstappen.

Gerelateerd

Formule 1 Carlos Sainz Aston Martin Williams Lance Stroll Las Vegas

Net binnen

Verstappen zet Norris op scherp in Las Vegas:
Max Verstappen

Verstappen zet Norris op scherp in Las Vegas: "Als er een klein beetje ruimte is..."

  • 11 minuten geleden
Verstappen ziet vier belangrijke Red Bull-engineers vertrekken na einde WK-titelreeks
Max neemt afscheid

Verstappen ziet vier belangrijke Red Bull-engineers vertrekken na einde WK-titelreeks

  • 23 minuten geleden
Alpine bestraft door FIA na knullige administratiefout in Las Vegas
Foutje bij Colapinto

Alpine bestraft door FIA na knullige administratiefout in Las Vegas

  • 36 minuten geleden
Mekies zag Verstappen zoeken op intermediates: 'Hadden het lastiger dan op wets'
Verstappen in Las Vegas

Mekies zag Verstappen zoeken op intermediates: 'Hadden het lastiger dan op wets'

  • 48 minuten geleden
Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas:
Lando Norris

Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas: "Wat?"

  • 1 uur geleden
Stewards hakken de knoop door na incident tussen Sainz en Stroll in Las Vegas
Verliest Sainz P3?

Stewards hakken de knoop door na incident tussen Sainz en Stroll in Las Vegas

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 20 november
 'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
150.000+ views

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'

  • 19 november
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november
 Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot
75.000+ views

Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot

  • 6 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x