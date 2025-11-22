close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Oscar Piastri, Max Verstappen, Lando Norris, McLaren, Red Bull, British GP, Britain, 2025

Fans snappen niks van gat Norris en Piastri: 'Lando in een raket, Piastri in een boot'

Fans snappen niks van gat Norris en Piastri: 'Lando in een raket, Piastri in een boot'

Lars Leeftink
Oscar Piastri, Max Verstappen, Lando Norris, McLaren, Red Bull, British GP, Britain, 2025

De F1-fans stellen massaal dat er iets aan de hand is bij McLaren, nadat Lando Norris voor Max Verstappen en Carlos Sainz pole position pakte en een seconde sneller wast dan Oscar Piastri tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas. De fans ruiken onrecht en denken dat McLaren de Brit de betere auto heeft gegeven in de slotfase van het seizoen.

Een tijdje stond Sainz op pole in de slotfase, waarna Verstappen met een verbetering P1 in Q3 over zou nemen. Het was echter Norris, momenteel de coureur in vorm in F1, die met overtuiging pole position pakte in de slotfase van de lastige kwalificatie in natte en koude omstandigheden. Piastri kwam niet verder dan P5 en moet dus, wederom, in de achtervolging.

Fans twijfelen na pole Norris en P5 Piastri

De reacties van de fans stroomden al snel binnen na de kwalificatie, waarbij de nadruk vooral werd gelegd op het gat dat er wederom was tussen Norris en Piastri. Een deel ziet dat Piastri simpelweg niet meer zo goed rijdt als begin dit seizoen, terwijl een ander deel van de fans denkt dat er bij McLaren iets aan de hand is en Norris voorgetrokken zou worden. Verder krijgt Verstappen complimenten. Zie hieronder een paar reacties.

Gerelateerd

Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri Grand Prix van Las Vegas

Net binnen

Fans snappen niks van gat Norris en Piastri: 'Lando in een raket, Piastri in een boot'
Fans reageren

Fans snappen niks van gat Norris en Piastri: 'Lando in een raket, Piastri in een boot'

  • 11 minuten geleden
  • 1
 Russell en Antonelli ontlopen diskwalificatie na technische blunder Mercedes en FIA
Papierwerk niet op orde

Russell en Antonelli ontlopen diskwalificatie na technische blunder Mercedes en FIA

  • 27 minuten geleden
  • 3
 Verstappen klaagt over gebrek aan grip en licht in Las Vegas:
Max Verstappen

Verstappen klaagt over gebrek aan grip en licht in Las Vegas: "Dit is niet hoe het hoort"

  • 31 minuten geleden
  • 3
 Vraagteken boven indrukwekkende P3 van Sainz: FIA last onderzoek in na kwalificatie
GP Las Vegas

Vraagteken boven indrukwekkende P3 van Sainz: FIA last onderzoek in na kwalificatie

  • 56 minuten geleden
Sainz snelste coureur achter Norris en Verstappen tijdens kwalificatie:
Sainz in Las Vegas

Sainz snelste coureur achter Norris en Verstappen tijdens kwalificatie: "Dromen is gratis"

  • 1 uur geleden
Norris zet stapje dichter bij WK-titel met pole in 'stressvolle' kwalificatie:
Regenachtige kwalificatie

Norris zet stapje dichter bij WK-titel met pole in 'stressvolle' kwalificatie: "Ik deed het in mijn broek"

  • 1 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 20 november
 'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
150.000+ views

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'

  • 19 november
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november
 Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot
75.000+ views

Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot

  • 6 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x