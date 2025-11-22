De F1-fans stellen massaal dat er iets aan de hand is bij McLaren, nadat Lando Norris voor Max Verstappen en Carlos Sainz pole position pakte en een seconde sneller wast dan Oscar Piastri tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas. De fans ruiken onrecht en denken dat McLaren de Brit de betere auto heeft gegeven in de slotfase van het seizoen.

Een tijdje stond Sainz op pole in de slotfase, waarna Verstappen met een verbetering P1 in Q3 over zou nemen. Het was echter Norris, momenteel de coureur in vorm in F1, die met overtuiging pole position pakte in de slotfase van de lastige kwalificatie in natte en koude omstandigheden. Piastri kwam niet verder dan P5 en moet dus, wederom, in de achtervolging.

Artikel gaat verder onder video

Fans twijfelen na pole Norris en P5 Piastri

De reacties van de fans stroomden al snel binnen na de kwalificatie, waarbij de nadruk vooral werd gelegd op het gat dat er wederom was tussen Norris en Piastri. Een deel ziet dat Piastri simpelweg niet meer zo goed rijdt als begin dit seizoen, terwijl een ander deel van de fans denkt dat er bij McLaren iets aan de hand is en Norris voorgetrokken zou worden. Verder krijgt Verstappen complimenten. Zie hieronder een paar reacties.

He's going to have to watch out for Max at the start, because we already know what's going to happen. Max is a born hunter. — ♥anto (@LAntobarrionuev) November 22, 2025

Pole for Lando The kid’s not the future anymore… he’s the present — Saqib (@cricfooot) November 22, 2025

Norris’ has the biggest set of bollocks, what a lap — Péter 🇭🇺 (@eiceen0) November 22, 2025

Yellow flag ruining Piastris lap….typical 😩 — Ignition Australia (@Ignition_AU) November 22, 2025

So strange having one McLaren be a rocket ship and the other since Monza is driving an Alpine painted Orange — ….. (@alfi589) November 22, 2025

yeah something is up with that car. he has a rocketship while his teammate has a boat. what the hell. — Toadstool (@Gl1tcchhh) November 22, 2025

Gerelateerd