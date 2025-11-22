Fans snappen niks van gat Norris en Piastri: 'Lando in een raket, Piastri in een boot'
De F1-fans stellen massaal dat er iets aan de hand is bij McLaren, nadat Lando Norris voor Max Verstappen en Carlos Sainz pole position pakte en een seconde sneller wast dan Oscar Piastri tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas. De fans ruiken onrecht en denken dat McLaren de Brit de betere auto heeft gegeven in de slotfase van het seizoen.
Een tijdje stond Sainz op pole in de slotfase, waarna Verstappen met een verbetering P1 in Q3 over zou nemen. Het was echter Norris, momenteel de coureur in vorm in F1, die met overtuiging pole position pakte in de slotfase van de lastige kwalificatie in natte en koude omstandigheden. Piastri kwam niet verder dan P5 en moet dus, wederom, in de achtervolging.
Fans twijfelen na pole Norris en P5 Piastri
De reacties van de fans stroomden al snel binnen na de kwalificatie, waarbij de nadruk vooral werd gelegd op het gat dat er wederom was tussen Norris en Piastri. Een deel ziet dat Piastri simpelweg niet meer zo goed rijdt als begin dit seizoen, terwijl een ander deel van de fans denkt dat er bij McLaren iets aan de hand is en Norris voorgetrokken zou worden. Verder krijgt Verstappen complimenten. Zie hieronder een paar reacties.
