Carlos Sainz heeft dan wel de derde tijd weten te klokken tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas, maar of hij de derde positie daadwerkelijk mag behouden, is nog maar de vraag. De stewards zijn namelijk een onderzoek gestart naar de Williams-coureur en dus hangt hem een mogelijke straf boven het hoofd.

Sainz, Williams en een glad stratencircuit lijkt de ultieme combinatie. Afgelopen september vond de Grand Prix van Azerbeidzjan plaats en tijdens de kwalificatie daarvoor waren er een recordaantal rode vlaggen. Het regende toen niet, maar toch was er erg weinig grip. Sainz floreerde en kwalificeerde zich als tweede achter Max Verstappen. Hij werd vervolgens derde in de wedstrijd. Het was het eerste podiumresultaat van Williams in een race waarbij de volledige afstand werd afgelegd, sinds 2017. Ook in Las Vegas heeft Sainz het tempo er goed in zitten.

Krijgt Sainz een gridstraf?

Sainz kwam 0.039 seconde tekort op Verstappen, nadat hij een rondetijd neerzette van 1:48.296. Lando Norris pakte de pole position. Zoals de uitslag van Q3 nu is, zal Sainz de tweede startrij delen met George Russell, maar de FIA doet meerdere onderzoeken. Mercedes zou een overtreding hebben begaan, maar de stewards kijken dus ook naar Sainz.

Hij zou op een onveilige manier terug de baan op zijn gekomen halverwege Q1. Sainz blokkeerde zijn rechtervoorwiel in de remzone en spinde. Bij het opkomen van de baan kwam hij meteen op de racelijn terecht en raakte bijna de Aston Martin van Lance Stroll. De stewards kunnen ervoor kiezen om Sainz onbestraft te laten of een waarschuwing uit te delen, maar het incident kan ook grotere gevolgen hebben, zoals een gridstraf.

