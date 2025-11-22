Mercedes moet vrezen voor diskwalificatie in Las Vegas
Het team van Mercedes hangt mogelijk een diskwalificatie voor de kwalificatie van de Grand Prix van Las Vegas boven het hoofd. De Duitse grootmacht heeft bepaalde documenten niet op tijd ingeleverd.
De kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas begon om 05:00 uur Nederlandse tijd. Lokaal was het op dat punt 20:00 uur. De sessie ging onder kletsnatte omstandigheden van start, waardoor het zoeken naar grip was voor de rijders. Kimi Antonelli wist zich geen raad op het spekgladde asfalt en sneuvelde in Q1 op de zeventiende plaats. Teammaat George Russell wist zich uiteindelijk als ... te kwalificeren en deed het daarmee een stuk beter dan de jonge Italiaan.
Mogelijke diskwalificatie Mercedes
Maar het was mogelijk allemaal voor niets. Mercedes hangt namelijk een diskwalificatie boven het hoofd. De FIA heeft zojuist een document rondgestuurd waarin staat: "Om 20:12 uur lokale tijd heeft het team van Mercedes nog altijd niet de papieren met de afstellingen voor de auto's ingeleverd. Aangezien dit in strijd is met Artikel 40.1 van de sportieve reglementen, verwijs ik deze kwestie door naar de stewards." Volgens de commentatoren van Viaplay volgt er mogelijk een diskwalificatie voor de Duitse grootmacht.
