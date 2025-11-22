close global

Verstappen during FP3 in Las Vegas

LIVE | Kwalificatie GP Las Vegas: Om 5:00 uur van start in de regen

LIVE | Kwalificatie GP Las Vegas: Om 5:00 uur van start in de regen

Vincent Bruins
Verstappen during FP3 in Las Vegas

We zitten om 5:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de kwalificatie op het Las Vegas Strip Circuit. De F1 Grand Prix van Las Vegas is de 22e ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de vijfde keer geracet in de gokstad van Nevada. Het is 11°C en regenachtig. Lukt het Max Verstappen om de pole position te pakken op de natte stratenbaan? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Las Vegas

Sort by:

5m ago

03:38

Winst voor Pin in F1 Academy 🏆

Doriane Pin van Mercedes zegevierde in Race 1 van de F1 Academy tussen VT3 en de aankomende kwalificatie in Las Vegas. Maya Weug, de Nederlands-Spaanse dame van Ferrari, zou als derde beginnen, maar crashte achterop Tina Hausmann van Aston Martin tijdens de formatieronde. Pin maakt nu goed kans op het kampioenschap met alleen nog Race 2 morgen te gaan.

10m ago

03:33

Samenvatting Vrije Training 3 📰

Charles Leclerc was het snelst in VT2, Lando Norris in VT2 en George Russell in VT3. Drie verschillende coureurs van drie verschillende teams. Heb je de laatste trainingssessie moeten missen? Lees hier gauw de samenvatting terug.

Russell de snelste in VT3 voor Verstappen, McLaren-duo stijf onderaan terug te vinden - GPFans.com

Russell de snelste in VT3 voor Verstappen, McLaren-duo stijf onderaan terug te vinden - GPFans.com

George Russell sluit de derde vrije training als snelste af met een 1:34.054. Max Verstappen kende een prima sessie en was ook snel onderweg, maar moest...

Read this article

14m ago

03:29

Om 5:00 uur van start 🕔

We zitten er klaar voor! Over iets meer dan een halfuur gaat de kwalificatie beginnen in Las Vegas en... het regent. Goedemorgen en welkom bij het liveblog.

Net binnen

LIVE | Kwalificatie GP Las Vegas: Om 5:00 uur van start in de regen
Liveblog kwalificatie

LIVE | Kwalificatie GP Las Vegas: Om 5:00 uur van start in de regen

  • 13 minuten geleden
Russell de snelste in VT3 voor Verstappen, McLaren-duo stijf onderaan terug te vinden
Samenvatting VT3

Russell de snelste in VT3 voor Verstappen, McLaren-duo stijf onderaan terug te vinden

  • 2 uur geleden
LIVE (gesloten) | VT3 GP van Las Vegas: Verstappen op P1, voor Hamilton en Leclerc
Liveblog

LIVE (gesloten) | VT3 GP van Las Vegas: Verstappen op P1, voor Hamilton en Leclerc

  • 3 uur geleden
Mol schudt het hoofd over putdeksel-incident:
Putdeksel

Mol schudt het hoofd over putdeksel-incident: "Het is raar hoe het is gelopen"

  • Vandaag 00:14
Piastri verklaart delen van kritische GPFans-post over McLaren
Oscar Piastri

Piastri verklaart delen van kritische GPFans-post over McLaren

  • Gisteren 23:37
Verstappen onthult dat hij van Ricciardo het meeste heeft geleerd
Max Verstappen

Verstappen onthult dat hij van Ricciardo het meeste heeft geleerd

  • Gisteren 22:59
