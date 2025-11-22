LIVE | Kwalificatie GP Las Vegas: Om 5:00 uur van start in de regen
We zitten om 5:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de kwalificatie op het Las Vegas Strip Circuit. De F1 Grand Prix van Las Vegas is de 22e ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de vijfde keer geracet in de gokstad van Nevada. Het is 11°C en regenachtig. Lukt het Max Verstappen om de pole position te pakken op de natte stratenbaan? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Las Vegas
Winst voor Pin in F1 Academy 🏆
Doriane Pin van Mercedes zegevierde in Race 1 van de F1 Academy tussen VT3 en de aankomende kwalificatie in Las Vegas. Maya Weug, de Nederlands-Spaanse dame van Ferrari, zou als derde beginnen, maar crashte achterop Tina Hausmann van Aston Martin tijdens de formatieronde. Pin maakt nu goed kans op het kampioenschap met alleen nog Race 2 morgen te gaan.
Samenvatting Vrije Training 3 📰
Charles Leclerc was het snelst in VT2, Lando Norris in VT2 en George Russell in VT3. Drie verschillende coureurs van drie verschillende teams. Heb je de laatste trainingssessie moeten missen? Lees hier gauw de samenvatting terug.
Om 5:00 uur van start 🕔
We zitten er klaar voor! Over iets meer dan een halfuur gaat de kwalificatie beginnen in Las Vegas en... het regent. Goedemorgen en welkom bij het liveblog.
