We zitten om 5:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de kwalificatie op het Las Vegas Strip Circuit. De F1 Grand Prix van Las Vegas is de 22e ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de vijfde keer geracet in de gokstad van Nevada. Het is 11°C en regenachtig. Lukt het Max Verstappen om de pole position te pakken op de natte stratenbaan? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Las Vegas Sort by: Latest Oldest Winst voor Pin in F1 Academy 🏆 Doriane Pin van Mercedes zegevierde in Race 1 van de F1 Academy tussen VT3 en de aankomende kwalificatie in Las Vegas. Maya Weug, de Nederlands-Spaanse dame van Ferrari, zou als derde beginnen, maar crashte achterop Tina Hausmann van Aston Martin tijdens de formatieronde. Pin maakt nu goed kans op het kampioenschap met alleen nog Race 2 morgen te gaan. Samenvatting Vrije Training 3 📰 Charles Leclerc was het snelst in VT2, Lando Norris in VT2 en George Russell in VT3. Drie verschillende coureurs van drie verschillende teams. Heb je de laatste trainingssessie moeten missen? Lees hier gauw de samenvatting terug. Russell de snelste in VT3 voor Verstappen, McLaren-duo stijf onderaan terug te vinden - GPFans.com George Russell sluit de derde vrije training als snelste af met een 1:34.054. Max Verstappen kende een prima sessie en was ook snel onderweg, maar moest... Read this article Om 5:00 uur van start 🕔 We zitten er klaar voor! Over iets meer dan een halfuur gaat de kwalificatie beginnen in Las Vegas en... het regent. Goedemorgen en welkom bij het liveblog.

