Dr. Helmut Marko geeft, zo’n twee weken na het spektakel in Brazilië, aan dat de late pitstop van Max Verstappen om over te stappen op de softbanden misschien tóch niet de juiste keuze was. De Oostenrijker stelt in een gesprek met OE24 dat het altijd makkelijk is om achteraf te praten, maar hij twijfelt of Lando Norris echt had geknokt met de Nederlander.

Verstappen vertrok in São Paulo vanuit de pitstraat en werkte zich naar voren. In die inhaalrace liep hij echter een lekke band op, waardoor hij overstapte op de gele banden. Later werd de Nederlander, die op dat moment op kop lag, opnieuw naar binnen gehaald om met een vers setje softbanden aan te vallen. George Russell werd ingehaald, maar Kimi Antonelli wist Verstappen van zich af te houden.

Risico

Achteraf was er toch wat kritiek op de strategie. Enkele analisten stelden dat Red Bull er beter aan had gedaan Verstappen op de gele banden te laten. Marko legt uit: “Daarmee hadden we het risico genomen dat de banden van Max zouden instorten, en dan was hij misschien als vijfde geëindigd. Achteraf weet je het altijd beter.” Toch geeft hij de criticasters enigszins gelijk: “Maar het klopt wel, misschien hadden we dat echt moeten doen. Bovendien is het niet waarschijnlijk dat Norris in de strijd met Max alles had geriskeerd.”

Problemen

Desalniettemin kan Marko prima leven met de beslissing. “Maar je mag niet vergeten: Max heeft in die ongelooflijke race ook twee bandenproblemen gehad, waardoor alles in de war raakte. Dat heeft al onze geplande strategieën overhoop gegooid,” aldus de adviseur van Red Bull.

