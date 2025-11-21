Het Amerikaanse tijdschrift Forbes heeft onderzoek gedaan naar de waarde van de Formule 1-teams, die de afgelopen jaren flink is gestegen. Investeerders zouden staan te springen om in te stappen in de koningsklasse en de gemiddelde waarde van de tien Formule 1-teams bedraagt momenteel zo’n 3,6 miljard dollar.

De Formule 1 is de laatste jaren enorm gegroeid, en dat komt niet alleen door de actie op de baan. Zo heeft de docuserie Drive to Survive vooral in de Verenigde Staten veel nieuwe fans opgeleverd. Daarnaast onthulde Formule 1-CEO Stefano Domenicali dat ook het aantal jonge kijkers aanzienlijk is toegenomen.

Ferrari voert lijst aan

De tien teams merken dat de sport populairder is dan ooit, en daardoor zijn hun waardes gestegen. Ferrari is met een waarde van 6,5 miljard dollar het meest waardevolle team van de koningsklasse, gevolgd door Mercedes, dat wordt gewaardeerd op 6 miljard dollar. McLaren staat op gepaste afstand derde met 4,4 miljard dollar, gevolgd door Red Bull Racing op P4 met 4,35 miljard dollar. Aston Martin maakt de top vijf compleet met een waarde van 3,2 miljard dollar.

Haas is hekkensluiter

Williams, een van de meest iconische Formule 1-teams, staat op P6 met een waarde van 2,5 miljard dollar, terwijl Alpine de zevende positie inneemt met 2,45 miljard dollar. Kick Sauber, dat volgend jaar als Audi op de grid verschijnt, volgt kort daarachter met 2,4 miljard dollar. De Racing Bulls worden gewaardeerd op 2,3 miljard dollar, en het team van Gene Haas is hekkensluiter met 1,5 miljard dollar.

