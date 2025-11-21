Robert Doornbos (44) was vandaag getuige van een dodelijk ongeluk met een straaljager tijdens de Dubai Airshow. Een demonstratievlucht met een Indian Fighter Jet ging mis en het toestel ging uiteindelijk in vlammen op. De piloot kwam hierbij om het leven en Doornbos deelde de beelden van de nasleep op zijn Instagram.

Doornbos was aanwezig bij de Dubai Airshow in het gelijknamige land. Wat een leuke dag moest worden, eindigde uiteindelijk in een ramp. Een straaljager stortte in de middag neer tijdens een demonstratie. Terwijl de menigte, waaronder ook Doornbos, toekeek, crashte het toestel. Een dikke, zwarte rookpluim steeg op en waaide over het Maktoum International Airport. Doornbos filmde de nasleep en plaatste de beelden op Instagram Stories. Daar is goed te zien hoe de rook in de verte opstijgt van de plaats van de crash. De piloot heeft het niet overleefd, zo is bevestigd door de Indiase luchtmacht (IAF).

Artikel gaat verder onder video

Indiase luchtmacht bevestigt dood piloot en leeft mee met nabestaanden

"Een Tejas-vliegtuig van de IAF is vandaag tijdens een luchtshow op de Dubai Air Show verongelukt. De piloot raakte daarbij dodelijk gewond. De Indiase luchtmacht betreurt het verlies van een mensenleven ten zeerste en steunt de nabestaanden in deze moeilijke tijd. Er wordt een onderzoekscommissie ingesteld om de oorzaak van het ongeluk te achterhalen", aldus de IAF in een verklaring. Beelden van de crashlocatie toonden enkel nog verkoolde resten van het gevechtsvliegtuig.

Dodelijke crash vond plaats tijdens prestigieuze Dubai Airshow

De crash vond plaats tijdens de tweejaarlijkse Dubai Airshow, een van 's werelds grootste luchtvaarttentoonstellingen. Tijdens het evenement werden deze week belangrijke aankondigingen gedaan, waaronder vliegtuigbestellingen ter waarde van miljarden dollars door Emirates en FlyDubai. De beelden Doornbos bekijk je hieronder:

GPFans leeft mee met de nabestaanden van de omgekomen piloot. We wensen de familie, vrienden en kennissen veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.

