Scoor bij Verstappen.com nu je favoriete Verstappen of F1-kleding tijdens Black Friday
Scoor bij Verstappen.com nu je favoriete Verstappen of F1-kleding tijdens Black Friday
Het is Black Friday en dat betekent dat er voor fans van Max Verstappen en F1 ook weer genoeg is om te kopen. Dit allemaal op een voordeligere manier dan normaal het geval is. Een overzicht van de mooiste deals bij Verstappen.com
Racing polo: van €69,95 - voor €34,95
Als een fan van F1 moet je natuurlijk een racing polo hebben. Dit kan nu bij Verstappen.com voor meer dan dertig euro goedkoper dan normaal gesproken door Black Friday. Waar je normaal 69,95 euro betalen zou, is dat nu 34,95 euro.Klik hier voor de aanbieding!
Orange army t-shirt: van €19,95 - voor €9,95
Als je er als echter Verstappen-fan een beetje bij wil horen, moet je natuurlijk wel een Orange Army t-shirt in huis hebben. Deze is nu tien euro goedkoper en kun je voor 9,95 euro scoren bij Verstappen.com. Klik hier voor de aanbieding!
Hoodie: van €82 - voor €40,95
Voor de mensen die liever in een hoodie lopen richting de winter en nog op zoek zijn, is dit ook een uitgelezen moment om een F1-gerelateerde hoodie te kopen bij Verstappen.com. Daar is een hoodie nu voor minder dan de halve prijs te koop. Van meer dan tachtig euro naar 40,95 euro. Klik hier voor de aanbieding
Drivers pet: van €47,95 - voor 23,98
Tot slot, om je set kleren af te ronden, is er nog een pet nodig. De coureurspetten zijn nu voor meer dan de helft beschikbaar bij Verstappen.com, waar de prijs is gezakt van 47,95 euro naar 23,98 euro. Klik hier voor de aanbieding!
Wij werken met affiliate links. Wanneer jij via zo'n link iets bestelt, krijgen wij daar een kleine vergoeding voor. Voor jou verandert de prijs niet, maar je helpt ons wel om gratis Grand Prix-content voor jou te blijven maken.
Gerelateerd
Net binnen
Oud-teamgenoot Piastri concludeert: 'Hij kan McLaren niet vertrouwen'
- 5 minuten geleden
- 1
Scoor bij Verstappen.com nu je favoriete Verstappen of F1-kleding tijdens Black Friday
- 37 minuten geleden
Monaghan onthult over RB22: 'Wordt al een uitdaging om Barcelona te halen'
- 1 uur geleden
Ferrari meest waardevolle F1-team, Red Bull Racing buiten top drie
- 1 uur geleden
Van Hoepen komt ook in laatste twee F2-races uit voor Trident | F1 Shorts
- 2 uur geleden
- 44
Marko heeft weinig hoop voor Verstappen in 2026: "Is onwaarschijnlijk"
- 2 uur geleden
- 8
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- Gisteren 12:59
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november
Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs
- 1 november