Max Verstappen eindigde op P4 en P9 tijdens de vrijdag van de F1 Grand Prix van Las Vegas en Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies denkt dat ze door wat wijzigingen de goede weg in zijn geslagen.

Volgens MotorCycle Sports stelt Mekies dat zowel Verstappen als Yuki Tsunoda een goed gevoel over hebben gehouden aan hun eerste vrije training op vrijdag. "Het gevoel in de eerste vrije training was goed voor zowel Max als Yuki. We zijn erin geslaagd om onze rondetijden met een seconde te verbeteren tijdens de eerste run, maar de onderbrekingen maakten het in de tweede vrije training moeilijk om echt te bepalen waar we stonden."

Artikel gaat verder onder video

Mekies trekt amper conclusies over vrijdag in Las Vegas

Mekies denkt niet dat er veel gedaan kan worden met de data die in de tweede vrije training is verzameld door de rode vlaggen en het ontbreken van een kwalificatierun. "Het is een uitdaging om een solide beoordeling te geven van onze tweede vrije training. We hadden een zuivere run in de eerste vrije training, waardoor we onze strategie op een efficiënte manier konden uitvoeren. Onze focus ligt er nu op om terug te keren naar die sterke basis terwijl we ons voorbereiden op morgen."

Mekies ziet Red Bull goede veranderingen doorvoeren

Mekies was ook lovend over de vooruitgang die Red Bull al heeft geboekt. "We hebben de bevestiging niet gekregen in de tweede vrije training, maar Yuki [Tsunoda] verricht het noodzakelijke werk. We beseffen hoe lastig het voor hem is. Dit team heeft het nooit opgegeven. Het is een uitdagend jaar geweest. We moesten lef tonen in onze beslissingen om het potentieel van de auto te benutten. We hebben progressie geboekt, vooral in het tweede deel van het seizoen. De verdienste gaat naar iedereen in Milton Keynes die onder druk stond en daar op een formidabele manier op heeft geantwoord."

Gerelateerd