Gianpiero Lambiase, Max Verstappen, generic, 2025

Lambiase over vrijdag Verstappen in Las Vegas: 'Was tevreden over de balans'

Lambiase over vrijdag Verstappen in Las Vegas: 'Was tevreden over de balans'

Lars Leeftink
Gianpiero Lambiase, Max Verstappen, generic, 2025

Gianpiero Lambiase, race-engineer van Max Verstappen bij Red Bull Racing, zag de Nederlandse viervoudig wereldkampioen op P4 en P9 terechtkomen tijdens de vrijdag van de F1 Grand Prix van Las Vegas. Achter de schermen kreeg hij, zo heeft Lambiase onthuld, interessante informatie van Verstappen en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.

In de terugblik van Red Bull op de vrijdag in Las Vegas komt ook Lambiase aan het woord, die spreekt van een uitdagende dag door het weer en de rode vlaggen. "Vandaag was een moeilijke dag in lastige omstandigheden. Zoals altijd op dit circuit en in deze omstandigheden is het een uitdaging om de banden in het juiste werkingsbereik te krijgen, maar dat is iets waar we bovenop moeten zitten, want daar zit het grootste deel van de winst in rondetijd."

Tsunoda en Verstappen tevreden over RB21

Lambiase onthulde ook dat zowel Verstappen als teamgenoot Tsunoda (P3 en P15 op vrijdag) tevreden waren over de basisbalans van de RB21 van Red Bull en het van daaruit verder kan gaan werken aan de setup van de auto voor dit weekend. "Positief is dat beide coureurs de hele dag tevreden waren over de onderliggende balans van de auto, dus we verwachten niet dat we vanavond nog grote veranderingen gaan doorvoeren."

Lambiase tast nog in het duister over zondag in Las Vegas

Lambiase heeft verder nog niet veel zinnigs te zeggen over de zondag in Las Vegas, die volgens hem momenteel nog niet te voorspellen is. "Wat zondag betreft: er zijn in geen van beide sessies zinvolle simulaties voor lange afstanden uitgevoerd, dus zowel de strategie als de algehele relatieve concurrentiepositie zijn op dit moment voor iedereen nog onbekend.”

Max Verstappen Red Bull Racing Las Vegas Gianpiero Lambiase

