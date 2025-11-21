F1-fans opgelet: fantastische acties bij MediaMarkt tijdens Black Friday

Het is Black Friday bij MediaMarkt en dat betekent dat er veel aanbiedingen zijn die ook voor F1-fans interessants zijn, zoals games, accessoires en nog veel meer. Een paar van de beste deals bij MediaMarkt op een rij.

F1 25: van €79,99 - voor €49,99

De game voor F1-liefhebbers is natuurlijk F1 25, die afgelopen zomer uit is gekomen. Normaal gesproken wordt deze game verkocht voor bijna tachtig euro, maar nu kun je bij MediaMarkt dertig euro besparen en de game voor €49,99 kopen. Het gaat hierbij om de PlayStation 5-versie. Klik hier voor de aanbieding bij MediaMarkt.

Gaming headset: van €89 - voor €69

Als je F1 25 wil spelen en er helemaal in op wil gaan, je echt het gevoel wil krijgen dat je in de cockpit zit tijdens een race, dan is een gaming headset een aanrader voor alle gamers. Bij MediaMarkt is de LOGITECH G Logitech G PRO X nu beschikbaar voor 69 euro in plaats van de 89 euro die de headset normaal kost. Je krijgt hier ook een stand bij om je hoofdtelefoon aan te hangen. Klik hier voor de aanbieding bij MediaMarkt.

Racestuur: van €207 - voor €199

Als je dan toch bezig bent om voor F1 25 een nieuwe gaming headset binnen te halen, is het wellicht ook een goed plan om een stuurtje te kopen. Met een controller races rijden van 50% of 100% (ten opzichte van het echte aantal rondes van een race) kan namelijk behoorlijk zwaar zijn. De LOGITECH G G29 Driving Force is nu voor 199 euro beschikbaar, terwijl dit stuurtje normaal gesproken 207 euro kost. Klik hier voor de aanbieding bij MediaMarkt.

Gaming monitor: van €139 - voor €99

Dan is het ook nog mogelijk om de game te zien in mooie kwaliteit door een nieuwe beeldscherm te kopen. Een Gaming monitor, om precies te zijn. De ACER Nitro VG270Gbmipx - 27 inch (1980x1080 resolutie) is nu voor 99 euro beschikbaar, terwijl dit scherm normaal gesproken 139 euro kost. Je kunt nu dus veertig euro besparen en zo een mooie nieuwe gaming monitor erbij hebben. Klik hier voor de aanbieding bij MediaMarkt.

Google tv streamer: van €119 - voor €79

Om het pakket dan ook compleet te maken, hoort er ook een TV streamer bij. De GOOGLE Chromecast TV Streamer 4K is nu voor 79 euro te kopen, ruim veertig euro goedkoper dan normaal het geval is. Klik hier voor de aanbieding bij MediaMarkt.

PlayStation 5: prijs hangt af van bundelkeuze

Tot slot heb je natuurlijk ook een console nodig om de game op te spelen. Ook dat is bij MediaMarkt te regelen, met de PlayStation 5 die in de aanbieding is tijdens Black Friday. Via verschillende deals en bundels kun je vaak honderd euro of meer besparen, waarbij je er soms zelfs nog een game bij kunt krijgen. Klik hier voor allen aanbiedingen rondom de PlayStation 5 bij MediaMarkt.

Wij werken met affiliate links. Wanneer jij via zo'n link iets bestelt, krijgen wij daar een kleine vergoeding voor. Voor jou verandert de prijs niet, maar je helpt ons wel om gratis Grand Prix-content voor jou te blijven maken.

