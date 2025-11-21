Max Verstappen was nog niet helemaal tevreden na de vrijdag van de F1 Grand Prix van Las Vegas, maar Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko lijkt meer tevreden te zijn. Toch stelt ook hij dat niet het hele programma is uitgevoerd door de rode vlaggen.

Verstappen zou de vrijdag in Las Vegas, verreden in koele omstandigheden en met tussen de twee sessies door ook nog regenval, op P4 en P9 afsluiten. De Nederlander stelde zelf dat Red Bull nog wat meer grip moet vinden om voorin mee te kunnen doen. Toch heeft ook hij, net zoals alle teams en coureurs, nog niet alle informatie die ze willen hebben door de twee rode vlaggen in het tweede gedeelte van de tweede vrije training.

Marko over rode vlaggen in Las Vegas

Tegenover Sky Sports Deutsland stelt Marko dat hij, en veel andere teams, initieel niet wisten waarom er rode vlaggen waren. Zeker de tweede rode vlag zorgde voor verbazing en onduidelijkheid. "We weten niet waarom de tweede rode vlag is gekomen. Er worden alleen maar wat reparaties aan het circuit uitgevoerd. Er waren nog maar twee of drie minuten trainingstijd over en dan wordt dat volgens mij niet meer bekendgemaakt." Uit het statement van de FIA na de tweede vrije training bleek dat de putdeksel die tijdens de eerste vrije training los was gekomen, nog steeds te los zat volgens de marshals die in de buurt waren.

Marko ziet Red Bull voorin meedoen in Las Vegas

Marko denkt dat, met de informatie die Red Bull nu heeft, Verstappen en teamgenoot Yuki Tsunoda voorin mee kunnen doen in Las Vegas. "Als je berekent welke banden gemiddeld vijf tienden hebben opgeleverd, dan zitten we er eigenlijk vooraan bij." Toch heeft ook Red Bull nog niet het volledige beeld door de omstandigheden en de twee rode vlaggen op vrijdag. "De vraag is: welke banden zijn beter tijdens de long runs, de mediums of de hards? Dat zou eigenlijk ook op het programma hebben gestaan. Nu is het een beetje gissen." De oplossing zal voor Marko en Red Bull dit weekend ook niet te vinden zijn tijdens Black Friday bij MediaMarkt.

