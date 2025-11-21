Verstappen na vrijdag in Las Vegas: 'Moeten verbeteren en meer grip vinden'
Max Verstappen en Red Bull Racing begonnen op vrijdag goed tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Las Vegas, maar tijdens de tweede vrije training kon hij met zijn team geen kwalificatieruns doen door twee rode vlaggen. De Nederlander reageert op zijn vrijdag en ziet dat er nog verbetering nodig is.
Op zijn eigen website blikt Verstappen terug op de vrijdag in Las Vegas, die hij op P4 en P9 afsloot tijdens de trainingen. Zeker de tweede vrije training was rommelig, met twee rode vlaggen die kwalificatieruns van onder meer Verstappen zouden verpesten. "Het was lastig om te begrijpen wat we moeten doen met al die onderbrekingen. We moeten nog wat verbeteren om meer grip te vinden. De baan wordt natuurlijk steeds beter, dus we richten ons daarop en kijken hoe we de banden het beste kunnen gebruiken voor de kwalificatie en de race."
Las Vegas volgens Verstappen niet te vergelijken met andere circuits
Volgens Verstappen is het circuit in Las Vegas vooral dankzij de omstandigheden niet te vergelijken met de omstandigheden op andere circuits. "Het is hier veel kouder en het asfalt is erg glad. Daardoor kun je dit niet vergelijken met andere circuits, alleen omdat het low downforce is. Het is dus geen vanzelfsprekendheid dat je hier snel bent." Het regende ook nog eens tussen VT1 en VT2 in, wat de tweede training nog lastiger maakte.
