De F1 Grand Prix van Las Vegas en putdeksels, het blijft een combinatie die voor rode vlaggen zorgt. Ook dit weekend was het tijdens de tweede vrije training weer raak. Twee rode vlaggen zorgden voor een rommelig tweede gedeelte van de sessie. De FIA heeft nu uitleg gegeven over de twee rode vlaggen.

Tijdens de eerste rode vlag kwam de FIA al met een uitleg, omdat het tijdens de uitzending niet op beeld werd getoond en er dus onduidelijkheid was. “Na een melding van de marshal over een mogelijk loszittend putdeksel voor bocht 17, kon Race Control deze informatie niet bevestigen aan de hand van de beschikbare camerabeelden. De sessie is uit voorzorg met een rode vlag onderbroken en Race Control-personeel is momenteel ter plaatse om de situatie te beoordelen.” De FIA dacht vervolgens dat, met nog zes minuten te gaan in VT2, de sessie wel weer hervat kon worden. "Na de inspectie zijn we ervan overtuigd dat alles in goede staat verkeert om de sessie te hervatten."

Tweede rode vlag maakt einde aan VT2 in Las Vegas

Dit bleek echter niet zo te zijn, want na amper een minuut was er weer een rode vlag door problemen met een putdeksel. "Sommige medewerkers van Race Control bleven ter plaatse toen de sessie werd hervat. Zij meldden dat het putdeksel bewoog wanneer auto's eroverheen reden, waardoor de sessie onder rode vlag werd beëindigd." De FIA stelt dat ze het probleem voor de derde vrije training op zaterdag gaan onderzoeken en oplossen. "Er worden momenteel verdere inspecties uitgevoerd."

