Het nieuws dat al enige tijd in de lucht hing, is nu rond: Toto Wolff heeft een deel van zijn aandelen verkocht. George Kurtz, de koper van deze aandelen, krijgt verrassenderwijs ook een functie binnen het team.

Eerder vorige week werd bekend dat Wolff aan de onderhandelingstafel zit om zijn aandelen te verkopen. Het zou gaan om het verkopen van een deel van zijn belang in Mercedes. Een woordvoerder van het Mercedes-AMG Petronas F1 Team wilde er niet op ingaan: “We zullen hier geen commentaar op geven. Het bestuur van het team blijft ongewijzigd, en alle drie de partners (Mercedes-Benz, Toto en INEOS) zijn volledig toegewijd aan het voortdurende succes van Mercedes-Benz in de Formule 1.”

CrowdStrike

Even later werd er ook wat meer duidelijk over de hele situatie na een onthulling van The Financial Times. Het percentage aandelen dat de Oostenrijker wil verkopen, zou op zo'n vijf procent liggen. Ook werd er meer bekend over de partij waar Wolff mee aan de onderhandelingstafel zit. Het ging om George Kurtz van CrowdStrike, een Amerikaans computerbeveiligingsbedrijf. "CrowdStrike en Mercedes F1 zijn al jarenlang commerciële partners. Het logo van CrowdStrike is prominent aanwezig op de auto's en racepakken van het team", zo viel er te lezen in het artikel. De deal zou dus zijn dat Kurtz en CrowdStrike voor een klein deel mede-eigenaars worden van het grote aandeel van Wolff.

Nieuws is rond

Inmiddels is de kogel nu daadwerkelijk door de kerk, zo wordt er door het team van Mercedes zelf gecommuniceerd. Kurtz is zelfs namelijk geïnstalleerd als Technology Advisor bij de Duitse formatie, waardoor hij dus ook een rol binnen het Formule 1-team gaat vertolken. Diverse media weten te melden hoe de deal verder ingestoken is. Wolff heeft namelijk vijftien procent van zijn aandeel in Mercedes, dat één-derde van alle aandelen omvat, verkocht aan de Amerikaan. Dat is omgerekend zo'n vijf procent van de totale aandelen. Daarmee houdt Wolff zelf nog altijd een aanzienlijk deel in handen. INEOS, Mercedes-Benz en Wolff blijven uiteindelijk de grootaandeelhouders.

