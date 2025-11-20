Max Vestappen trekt volgend seizoen wellicht met een nieuw startnummer ten strijde in de Formule 1. Nummer drie zou zijn voorkeur hebben, maar de viervoudig wereldkampioen heeft ook een wat 'stouter' getal overwogen.

Max Verstappen rijdt inmiddels alweer bijna vier jaar met startnummer één op zijn neus: het startnummer dat wordt gereserveerd voor de regerend wereldkampioen. De kans is echter groot dat Verstappen dit jaar de wereldtitel misloopt. Met nog drie raceweekenden te gaan kijkt hij tegen een achterstand van 49 punten aan naar Lando Norris. Inclusief de sprintrace in Qatar zijn er nog 83 punten te verdienen. Het moet dus bijzonder gek lopen, wil de Limburger nog aan de McLaren-coureur voorbij weten te gaan.

Nieuw startnummer Verstappen?

Als Verstappen startnummer één moet inleveren, kan hij terugkeren naar zijn oude startnummer: 33. Het lievelingsgetal van de Limburger is drie, maar dat startnummer was ten tijde van het Formule 1-debuut van Verstappen in het bezit van Daniel Ricciardo. Verstappen koos daarom voor een dubbele dosis geluk. Maar nu de F1 Commissie onlangs overeen is gekomen dat coureurs tijdens hun carrière van startnummer mogen wisselen én Ricciardo niet meer in de Formule 1 rijdt, zou Verstappen de overstap kunnen maken naar zijn lievelingsgetal.

Geen goed idee

"Daar moet ik wel eerst goedkeuring voor krijgen, want dat nummer is officieel nog niet vrij vanwege Daniel, omdat hij nog geen twee jaar uit de Formule 1 is", vertelt Verstappen in gesprek met de Nederlandse pers in Las Vegas, geciteerd door Motorsport.com. "Ik wilde eigenlijk 69, maar mijn vader zei: 'dat is geen goed idee.' Maar dat nummer is altijd op dezelfde manier in beeld, ongeacht hoe je rijdt. Dus 69 zou erg goed zijn voor de foto's en de marketing. Dat geldt ook voor petjes. Hoe je ze ook draagt, het blijft 69." De Nederlander vervolgt met een glimlach: "Helaas heb ik dat nog niet gehad, 69... Als racenummer."

