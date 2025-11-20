Las Vegas mag dan wel in een woestijn liggen, toch kan het er behoorlijk hard regenen. Het F1-raceweekend in de gokstad in Nevada kan behoorlijk beïnvloed worden door nat weer. De coureurs kijken er niet naar uit, want het Las Vegas Strip Circuit is al moeilijk genoeg. Maar Max Verstappen wil de stratenbaan wel onder water zien lopen tijdens de vrije trainingen.

Eerder deze week gingen er massaal beelden rond van overstromingen in Las Vegas. Al zijn de zwaarste regenbuien voorbij, toch is er nog meer nat weer in de weersverwachting. De grootste kansen op regen doen zich voor tijdens de vrije trainingen, die op de donderdagavond en vrijdagavond worden verreden. Warm wordt het ook niet met temperaturen van maximaal 14°C overdag, voordat het naar slechts 6 à 7 graden zakt.

Artikel gaat verder onder video

Regen in Las Vegas wordt een enorme uitdaging

Verstappen kijkt niet uit naar regen tijdens het raceweekend. "Mijn voorkeur gaat uit naar een droge race. Het is al moeilijk genoeg om alles hier werkende te krijgen en iets [van de auto] te snappen. Ik heb het dus liever normaal. Echter, als het circuit onder water komt te staan, dan zijn er minder vrije trainingen, en dat is geen slecht iets."

George Russell denkt dat Mercedes meer kans maakt op de zege als het droog blijft: "Als wij één race op de kalender uit konden kiezen waar we denken te kunnen vechten voor de overwinning, dan is het deze race. Dus van alle races die niet nat moeten zijn, dan is het deze wel. Het wordt heel koud, de banden komen lastig op temperatuur, het is een stratencircuit, er liggen witte lijnen, het is hobbelig in bepaalde gedeeltes..."

Related image

Fernando Alonso sluit zich aan bij Verstappen en denkt dat het "totaal niet leuk" wordt in de regen: "Het is een snel circuit, dus het zicht wordt een uitdaging, al helemaal onder kunstlicht. Er is op slicks al weinig grip. Het zou leuk zijn om te kijken, maar niet om in te rijden."

Ook Lando Norris denkt dat het een enorme uitdaging wordt, als het regent: "Het zal een ongelooflijk moeilijk circuit zijn in de regen. Echt afschuwelijk, denk ik. Er is weinig ruimte om een foutje te maken. Voor een stratencircuit is dit een lastige en vrij snelle. Dan heb je nog de witte lijnen, de verf - het is verschrikkelijk, wanneer je dat soort dingen in de auto voelt."

Gerelateerd