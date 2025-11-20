Volgens Audi F1-teambaas Mattia Binotto is het Formule 1-seizoen van 2026 vooral een kwestie van wie er het beste kan doorontwikkelen. De topman is van mening dat, door de grote veranderingen waar de sport voor staat, dit een cruciale kwaliteit zal worden.

Komend seizoen zullen niet alleen de regels omtrent de motor volledig op de schop gaan, ook het chassis krijgt een andere invulling. De nieuwe krachtbronnen zullen daarnaast bijna een gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrisch vermogen hebben. Ook zullen de auto's lichter en kleiner worden en krijgen ze actieve aerodynamica om het racen te verbeteren. Binotto is zich ervan bewust dat het cruciaal zal zijn dat de windtunnel- en simulatiemodellen volledig accuraat moeten zijn. Onder het huidige reglement hebben diverse teams, waaronder Red Bull Racing, geworsteld met het feit dat de correlatie niet helemaal overeenkwam met de realiteit, wat grote problemen kan opleveren bij het ontwikkelen van de wagens.

Nieuwe parameters

Binotto waarschuwt dan ook dat dit probleem in 2026 opnieuw kan optreden. "Er verandert enorm veel aan zowel de aerodynamica als het voertuigconcept", legt de Audi-verantwoordelijke uit. "Het gaat dus om een combinatie van twee effecten: zowel de krachtbron als het chassis en de aerodynamica. We denken dat de parameters of variabelen die nu belangrijk zijn voor de performance, straks anders kunnen liggen. Wat vroeger nodig was om snel te gaan, kan opeens minder relevant zijn. Alle tools in de fabriek moeten daarom opnieuw worden gekalibreerd. Het zijn immers niet dezelfde parameters die straks van belang zullen zijn."

Binotto wijst naar 2026-kampioen

De grote veranderingen zorgen ervoor dat de teams verschillend aan de start van het nieuwe Formule 1-seizoen zullen verschijnen. "Je kunt na de seizoensstart niet meteen zeggen wie het beste team is", stelt de Italiaan. "Het gaat er vooral om hoe een team later kan reageren. Het beste team dát het snelst kan reageren én het snelst kan doorontwikkelen, zal als winnaar uit de bus komen", aldus Binotto.

