Dr. Helmut Marko onthult dat Red Bull Racing in de jongere jaren van Lando Norris achter de Engelsman aanzat. Er is uiteindelijk geen deal gekomen, maar desondanks stelt de Oostenrijker dat Norris prima bij Red Bull had gepast.

Norris koos dus niet voor Red Bull, maar sloot in 2017 aan bij het McLaren Young Driver Programme. Het jaar erop werd hij de reservecoureur van het team, om in 2019 zijn officiële debuut te maken als vaste coureur. In 2024 wist hij zijn eerste race te winnen en als vice-kampioen het seizoen af te sluiten. Met nog drie races te gaan in 2025 heeft Norris de beste papieren in handen om kampioen te worden.

Artikel gaat verder onder video

Onderhandelingen Norris

In de Beyond The Grid-podcast legt Marko uit dat Norris op de radar stond. "We zaten in een heel vroeg stadium van de onderhandelingen met Lando Norris, en uiteindelijk hebben we hem niet gekregen", opent de adviseur van Red Bull. Wel is hij van mening dat Norris prima binnen het team had gepast: "Ik denk dat hij heel goed bij ons zou hebben gepast. Aan de andere kant kunnen we natuurlijk niet iedereen hebben. Dus we blijven ons focussen, en zoals ik zei, we zoeken kampioenen."

Druk

In die zoektocht heeft Marko veel jonge coureurs laten debuteren, waarvan velen ook door het ijs zijn gezakt. "Dat kwam vooral doordat de meesten van hen wel talent hadden, maar niet echt serieus presteerden of niet de mentale kracht hadden die nodig is… Ze geloofden dat zodra ze van de Formule 2 naar de Formule 1 gingen, het leven hen toelachte. Het tegenovergestelde is echter waar. De druk is dubbel zo groot en je moet elke ronde presteren. Onder deze druk konden niet veel coureurs het volhouden", aldus Marko.

Gerelateerd