Williams onthult speciale livery voor raceweekend in Las Vegas
Williams onthult speciale livery voor raceweekend in Las Vegas
Het team van Williams verschijnt aankomend weekend in Las Vegas met een speciale livery, als eerbetoon aan titelpartner Atlassian en AI-partner Rovo. De normaal gesproken blauwe wagen is dit weekend dan ook grotendeels zwart.
Met 111 punten achter de naam is Williams in 2025 zo goed als zeker van de vijfde plek in het constructeurskampioenschap. Carlos Sainz en Alexander Albon bleven in Brazilië bovendien buiten de punten en binnen het team lijkt de focus dan ook vooral op 2026 te liggen.
Speciale livery
Toch pakt het team nog uit in de slotfase van het seizoen met een nieuwe livery, speciaal voor het weekend in Las Vegas. “Deze opvallende kleurstelling is de nieuwste bekroning van onze samenwerking met Atlassian, dat ons helpt onze technologische transformatie te versnellen en Williams weer helemaal naar de top te brengen. Er is geen iconischere plek om dit te onthullen dan Las Vegas, een van de meest technologisch vooruitstrevende steden ter wereld,” legt teambaas James Vowles uit.
Gerelateerd
Net binnen
Coronel kijkt terug op geslaagd F4-debuut: 'Gelijk al een beker mee naar huis genomen'
- 45 minuten geleden
Williams onthult speciale livery voor raceweekend in Las Vegas
- 1 uur geleden
- 2
Racing Bulls hint op speciale livery voor raceweekend in Las Vegas | F1 Shorts
- 2 uur geleden
- 44
Brown kritisch op Verstappen: "Zijn arrogantie komt dan naar boven"
- 3 uur geleden
- 13
Bleekemolen hekelt FIA om Piastri-straf: "Anders wordt het ook zo'n optocht"
- 3 uur geleden
- 1
VIDEO: Formule 1 neemt opvallend besluit omtrent liveries en startnummers | GPFans News
- Vandaag 16:15
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 14 november
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november