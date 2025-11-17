Williams onthult speciale livery voor raceweekend in Las Vegas

Het team van Williams verschijnt aankomend weekend in Las Vegas met een speciale livery, als eerbetoon aan titelpartner Atlassian en AI-partner Rovo. De normaal gesproken blauwe wagen is dit weekend dan ook grotendeels zwart.

Met 111 punten achter de naam is Williams in 2025 zo goed als zeker van de vijfde plek in het constructeurskampioenschap. Carlos Sainz en Alexander Albon bleven in Brazilië bovendien buiten de punten en binnen het team lijkt de focus dan ook vooral op 2026 te liggen.

Speciale livery

Toch pakt het team nog uit in de slotfase van het seizoen met een nieuwe livery, speciaal voor het weekend in Las Vegas. “Deze opvallende kleurstelling is de nieuwste bekroning van onze samenwerking met Atlassian, dat ons helpt onze technologische transformatie te versnellen en Williams weer helemaal naar de top te brengen. Er is geen iconischere plek om dit te onthullen dan Las Vegas, een van de meest technologisch vooruitstrevende steden ter wereld,” legt teambaas James Vowles uit.

