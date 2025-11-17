De Formule 1 heeft een samenwerking gesloten met Fortnite, waardoor gamers zich binnenkort kunnen verkleden als coureurs van Ferrari of McLaren. De aankondiging van de samenwerking kwam zowel uit de F1-hoek als bij Epic Games. Aan de hand van verschillende cosmetics, geïnspireerd op alle tien de huidige F1-teams, zullen de nodige spullen te verkrijgen zijn tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas.

De F1-organisatie is de laatste tijd aardig bekend met het aangaan van samenwerkingen met andere grote merken. Zo zien fans levensgrote LEGO-F1-wagens op de racecircuits en is er een samenwerking met Disney, waar fans meer over te weten komen in 2026. Over deze nieuwe samenwerking zegt de F1-organisatie: “De innovatieve samenwerking met Fortnite is weer een manier waarop de Formule 1 contact maakt met fans en opduikt op plekken waar je het niet zou verwachten. We zijn altijd op zoek naar nieuwe en spannende manieren om ons publiek te betrekken, zodat onze sport een plek krijgt naast hun andere passies en interesses.”

Artikel gaat verder onder video

Fortnite x F1

Naast de outfits van de coureurs, kunnen spelers ook rekenen op Formule 1-geïnspireerde Gliders en Pickaxes. Uiteraard kan een nieuwe Emote om een Victory Royale te vieren niet ontbreken. De F1 Cosmetic Team Set gaat op 20 november live in Fortnite, waardoor spelers binnenkort de kans krijgen om hun liefde voor de koningsklasse te combineren met hun passie voor de game. Fortnite is een van de meest populaire games ter wereld, met miljoenen spelers die dagelijks de strijd aangaan in de Battle Royale-modus. De game is beschikbaar op consoles en pc en blijft zich uitbreiden met nieuwe seizoenen en samenwerkingen, zoals deze met de Formule 1.

It’s lights out and away we go! @F1 and Fortnite are hitting the track! 🏎️



Formula 1 cosmetics drop in the Item Shop: Nov 20, 7 PM ET #F1 #Formula1 pic.twitter.com/rnnNNS6Xyh — Fortnite (@Fortnite) November 16, 2025

Gerelateerd