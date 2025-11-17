Met nog drie races te gaan dit seizoen in de Formule 1, beschikt Max Verstappen over een cruciaal wapen in de titelstrijd: ervaring. Damon Hill, de man die recent nog liet optekenen waarom hij geen fan is van de Nederlander, stelt dat je eigenlijk geen voorbereiding hebt op het strijden om de titel en winnen ervan. Verstappen is de enige in de huidige strijd die het kampioenschap al vier keer heeft weten te pakken.

De strijd om het kampioenschap is intens dit seizoen. Lando Norris heeft momenteel de bovenhand, met Oscar Piastri en de Nederlander in zijn spoor. Terwijl de McLaren-coureurs elkaar het vuur aan de schenen leggen, lijkt het toch de Red Bull-coureur te zijn die met zijn ervaring een streepje voor heeft, al staat hij natuurlijk nu wel er het slechtst voor qua punten. Hill legt uit: “Ik denk niet dat er iets is dat je echt voorbereidt op het in de strijd zitten. Wat er gebeurt, is dat het een realiteit wordt. Voor een lange tijd was het een droom en toen werd het misschien een mogelijkheid en vervolgens een long shot. Wanneer het bijna een gegarandeerde uitkomst is – je had alleen die twee [Norris en Piastri] echt aan het begin van het seizoen die eruitzagen alsof ze op koers lagen – dan begint het op je in te werken", stelt hij tegenover The Mirror.

Artikel gaat verder onder video

Serieuze kandidaat

De mentale druk die een rol speelt bij het strijden om het kampioenschap, moet niet onderschat worden. Hill vervolgt: “De realiteit ervan is behoorlijk schokkend, denk ik, voor de eerste keer als je in die situatie zit. Je moet de juiste aanpak hebben. Iemand als Max, hij heeft de horde van de eerste titel genomen. Met de eerste titel in zicht kan het een beetje afleidend worden.” Verstappen liet echter wel zien beheerst te kunnen blijven onder druk, bijvoorbeeld in Brazilië waar hij gedwongen vanuit de pitstraat moest starten. Het is iets dat laat zien dat hij nog altijd een serieuze kandidaat is in de titelstrijd.

Veel hulp

Het kampioenschap heeft nog drie races te gaan in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi en het is nog een spannend verhaal. Verstappen houdt echter wel zijn kaarten dicht op de tafel als hij gevraagd wordt naar zijn kansen in de laatste races: “Geen idee. Ik weet het niet”, zei hij tijdens de persconferentie na de race in Brazilië. Het wordt de komende weken zien of de ervaring van Verstappen hem naar een vijfde opeenvolgende titel kan leiden, al heeft hij daarvoor inmiddels wel heel veel hulp van buitenaf, zoals pech bij leider Norris, nodig.

Gerelateerd