Hamilton haalt schouders op over rechtszaak Massa: 'Heeft niets met mij te maken'
Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton haalt zijn schouders op over de rechtszaak die Felipe Massa heeft aangespannen over de wereldtitel van 2008, die uiteindelijk naar de Engelsman ging. Massa hoopt een gigantisch bedrag aan schadevergoeding binnen te slepen, terwijl Hamilton benadrukt dat de kwestie hem persoonlijk weinig aangaat.
Massa staat voor de rechter omdat hij van mening is dat de wereldtitel van 2008 hem toebehoorde. Hij wijst hiervoor naar Crashgate. Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008 crashte Nelson Piquet Jr. opzettelijk, waardoor teamgenoot Fernando Alonso de race kon winnen. In 2023 verklaarde Bernie Ecclestone dat zowel de FIA als de FOM hiervan destijds op de hoogte waren, maar er niets mee deden. Massa gebruikte dat interview als aanleiding om een juridische procedure te starten, al beweerde Ecclestone later zich niets meer van het gesprek te herinneren. Aanvankelijk stelde Massa dat de race geschrapt moest worden en hij daarmee wereldkampioen zou worden, maar inmiddels lijkt hij genoegen te nemen met een schadevergoeding van zo’n 64 miljoen pond.
Hamilton houdt zich er niet mee bezig
Hamilton is onbedoeld de man om wie de zaak uiteindelijk draait. Massa stelt immers dat de Brit eigenlijk geen recht heeft op de titel van 2008. Na het raceweekend in Brazilië reageerde Hamilton voor het eerst publiekelijk op de lopende rechtszaak. “Ik heb geen mening over de kwestie. Ik lees er niets over en weet er niets van, want het heeft niets met mij te maken,” legt hij uit. Wel toont hij begrip voor Massa: “Wat Felipe ook motiveert, ik weet zeker dat hij erin gelooft, en terecht. Wat mij betreft concentreer ik me alleen op mijn werk.”
