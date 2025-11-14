close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen, Hungary, 2024

McLaren-teambaas Stella: 'Huidige generatie F1-coureurs is de beste ooit'

McLaren-teambaas Stella: 'Huidige generatie F1-coureurs is de beste ooit'

Jan Bolscher
Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen, Hungary, 2024

Andrea Stella, teambaas van McLaren, heeft in een interview met Autosport.com zijn lof uitgesproken over de huidige generatie Formule 1-coureurs. Hij stelt dat we naar de beste coureurs ooit kijken en wijst daarbij naar de ongekende competitiviteit van het huidige veld. De Italiaan ziet zijn eigen coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri, strijden om de wereldtitel en is onder de indruk van de kwaliteit van de rijders. 

De competitiviteit in de Formule 1 is nog nooit zo hevig geweest, zo stelt Stella. Maar liefst tien coureurs, de helft van het huidige veld, hebben al een Grand Prix gewonnen in hun loopbaan. Daarnaast zijn er tien polesitters en vijftien podiumfinishers. De recente Grand Prix van Brazilië liet zien hoe dicht het veld bij elkaar ligt. In de kwalificatie waren alle tien auto’s, afkomstig van zeven verschillende teams, binnen 0,528 seconden van elkaar in Q3 op het korte circuit van Interlagos.

Competitieve groep coureurs

De teambaas van McLaren wijst naar de juniorcategorieën als een belangrijke factor voor de hoge kwaliteit van de huidige generatie coureurs. “De nieuwe generatie coureurs, ze zijn gewoon zo goed, en nu heb je zeven, acht coureurs die op wereldkampioenschapsniveau zijn. Zoals ik al zei, ik weet niet zeker of dit eerder is gebeurd”, zo zegt hij. Hij benadrukt dat de juniorcategorieën tegenwoordig zo goed zijn dat jonge coureurs al op jonge leeftijd op een hoog niveau trainen, wat de competitie extreem krap maakt. “Het verschil zit in dat laatste procent”, voegt hij toe.

Wereldkampioenschap

De strijd om de titel gaat voornamelijk tussen de McLaren-coureurs. Norris, die voormalig Europees F3-kampioen en F2-runner-up is, neemt het op tegen Piastri, die back-to-back kampioen werd in de Formule Renault Eurocup, F3 en F2. Stella is ervan overtuigd dat er zeven of acht coureurs zijn die het wereldkampioenschap kunnen winnen, wat volgens hem een bewijs is van de kwaliteit van de opstapklassen in de autosport. 

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing McLaren Lando Norris Oscar Piastri Brazilië
Coureurs lijken bij te draaien omtrent 2026-reglementen:
F1 Regels 2026

Coureurs lijken bij te draaien omtrent 2026-reglementen: "Ze beginnen te genieten"

  • Vandaag 14:30
Villeneuve schrok van Elkann:
Ferrari

Villeneuve schrok van Elkann: "Schokkend, maar dit is de Ferrari-manier"

  • Vandaag 11:47

Net binnen

Formule 1 hakt knopen door over liveries en het wisselen van startnummers
Formule 1

Formule 1 hakt knopen door over liveries en het wisselen van startnummers

  • 9 minuten geleden
Bortoleto deelt mooie anekdote over advies van Verstappen: 'Ingenieurs waren al uren bezig'
Max Verstappen

Bortoleto deelt mooie anekdote over advies van Verstappen: 'Ingenieurs waren al uren bezig'

  • 18 minuten geleden
'Kans is klein dat Tsunoda bij Red Bull moet vertrekken vanwege politieke redenen'
Yuki Tsunoda

'Kans is klein dat Tsunoda bij Red Bull moet vertrekken vanwege politieke redenen'

  • 1 uur geleden
  • 1
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
Dreigende gridstraffen

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 2 uur geleden
  • 2
 McLaren-teambaas Stella: 'Huidige generatie F1-coureurs is de beste ooit'
F1 Drivers

McLaren-teambaas Stella: 'Huidige generatie F1-coureurs is de beste ooit'

  • 2 uur geleden
Schumacher fileert Red Bull Racing ondanks
Ralf Schumacher

Schumacher fileert Red Bull Racing ondanks "grote held" Verstappen: "Echt heel slecht"

  • 3 uur geleden
  • 3
Meer nieuws

Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
150.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • Gisteren 16:16
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x