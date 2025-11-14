Andrea Stella, teambaas van McLaren, heeft in een interview met Autosport.com zijn lof uitgesproken over de huidige generatie Formule 1-coureurs. Hij stelt dat we naar de beste coureurs ooit kijken en wijst daarbij naar de ongekende competitiviteit van het huidige veld. De Italiaan ziet zijn eigen coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri, strijden om de wereldtitel en is onder de indruk van de kwaliteit van de rijders.

De competitiviteit in de Formule 1 is nog nooit zo hevig geweest, zo stelt Stella. Maar liefst tien coureurs, de helft van het huidige veld, hebben al een Grand Prix gewonnen in hun loopbaan. Daarnaast zijn er tien polesitters en vijftien podiumfinishers. De recente Grand Prix van Brazilië liet zien hoe dicht het veld bij elkaar ligt. In de kwalificatie waren alle tien auto’s, afkomstig van zeven verschillende teams, binnen 0,528 seconden van elkaar in Q3 op het korte circuit van Interlagos.

Artikel gaat verder onder video

Competitieve groep coureurs

De teambaas van McLaren wijst naar de juniorcategorieën als een belangrijke factor voor de hoge kwaliteit van de huidige generatie coureurs. “De nieuwe generatie coureurs, ze zijn gewoon zo goed, en nu heb je zeven, acht coureurs die op wereldkampioenschapsniveau zijn. Zoals ik al zei, ik weet niet zeker of dit eerder is gebeurd”, zo zegt hij. Hij benadrukt dat de juniorcategorieën tegenwoordig zo goed zijn dat jonge coureurs al op jonge leeftijd op een hoog niveau trainen, wat de competitie extreem krap maakt. “Het verschil zit in dat laatste procent”, voegt hij toe.

Wereldkampioenschap

De strijd om de titel gaat voornamelijk tussen de McLaren-coureurs. Norris, die voormalig Europees F3-kampioen en F2-runner-up is, neemt het op tegen Piastri, die back-to-back kampioen werd in de Formule Renault Eurocup, F3 en F2. Stella is ervan overtuigd dat er zeven of acht coureurs zijn die het wereldkampioenschap kunnen winnen, wat volgens hem een bewijs is van de kwaliteit van de opstapklassen in de autosport.

Gerelateerd