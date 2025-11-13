close global

Max Verstappen, Lewis Hamilton, Red Bull, Ferrari, Monza, Italy, 2025

Button reageert op kritiek Elkann: "Misschien moet John het goede voorbeeld geven"

Brian Van Hinthum
Jenson Button heeft scherp gereageerd op de kritiek van John Elkann, de president van Ferrari, op zijn coureurs. De kritiek kwam na de teleurstellende Grand Prix van Sao Paulo, waar het team een dubbele uitvalbeurt te verwerken kreeg. Elkann was niet te spreken over de focus van de coureurs en vond dat ze zich meer op het rijden moesten richten. Button vindt dat de Ferrari-president zelf het goede voorbeeld moet geven.

Na de race in Brazilië, waar zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc uitvielen, sprak Elkann zijn onvrede uit. De president van Ferrari gaf aan dat de monteurs en ingenieurs goed werk leveren, maar de rest van het team niet op niveau is. Hij riep de coureurs op om minder te praten en zich meer te focussen op de belangrijke races die er nog aan komen. Na de race in Brazilië noemde Hamilton zijn eerste seizoen bij Ferrari een "nachtmerrie".

Button reageert

Button reageert nu op de kritiek van Elkann met duidelijke taal: "Misschien moet John het goede voorbeeld geven." Button krijgt veel bijval van fans na zijn reactie en zij juichen het toe dat een wereldkampioen zich uitspreekt tegen de president van Ferrari. Elkanns opmerkingen waren eigenlijk bedoeld als motivatie, maar lijken voorlopig een averechts effect te veroorzaken. Ook op X lieten veel fans al hun verbazing doorschemeren: "John Elkann, heb respect voor je coureurs. Schaam je voor je statement en neem verantwoording voor je fouten", zo zei een fan. "Je hebt de afgelopen achttien jaar niets gewonnen met je enorme ego. Gek!", schreef iemand anders.

Ferrari heeft het moeilijk

De situatie bij Ferrari roept vragen op over de interne dynamiek en hoe de kritiek van de president wordt ontvangen. Terwijl Elkann hoopt dat de coureurs zich meer gaan focussen op de prestaties, lijkt Button te suggereren dat ook de leidinggevende figuren binnen het team een voorbeeldrol moeten vervullen. Voorlopig lijkt het jaar voor de Italianen in ieder geval weer niet te worden waar men op hoopte. Inmiddels is de Maranello-formatie afgezakt tot plek vier in het constructeurskampioenschap, zelfs nog onder Red Bull Racing, dat de punten toch hoofdzakelijk via één auto binnenhaalt.

Ferrari

