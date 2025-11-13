De Formule 1-renstal Alpine heeft te maken gehad met een bijzondere inbraak. Twee indringers wisten in de nacht van maandag op dinsdag binnen te komen in de teamfaciliteiten van Alpine in het Franse Viry-Chatillon, zo meldt Le Parisien. De zaak roept vragen op, zeker omdat er helemaal niks is gestolen.

Alpine heeft te maken gehad met een bijzondere inbraak. De indringers wisten rond 22.00 uur binnen te komen door een ruit in te slaan, zo weet een bron bij de politie en het parket van Evry te vertellen. Eenmaal binnen gingen de twee indringers op onderzoek uit en doorzochten verschillende kantoren op de bovenverdieping, waar de leidinggevenden van het team hun werkzaamheden verrichten. Ondanks het feit dat verschillende deuren werden geforceerd, is er helemaal niks gestolen. "Niets is gestolen. Alles is in orde. Er waren op dat moment geen werknemers aanwezig", zo laat een bron binnen het team weten.

Vijf minuten binnen

De zaak wordt onderzocht door de politie van Evry. De zaak is overgedragen aan de afdeling territoriale criminaliteit (DCT). Inmiddels heeft de technische en wetenschappelijke politie de locatie bezocht om sporen te verzamelen en na te gaan wat de indringers zochten. Er wordt gemeld dat de indringers aan de zijkant het gebouw binnengekomen zijn en na enkele minuten weer vertrokken zijn. "Misschien vijf minuten", zo klinkt het. Ondanks de inbraak is er verder geen materiële schade geconstateerd.

Motieven?

Nu een diefstal uitgesloten is, worden andere scenario's onderzocht, zoals industrieële spionage. Wellicht waren de indringers op zoek naar informatie, al zou je dan toch mogelijk beter een ander team kunnen uitzoeken om in te breken dan de hekkensluiter in het wereldkampioenschap. De politie onderzoekt verder om achter de motieven van de indringers te komen.

