Doornbos behandelt agressieve actie Piastri: "Niet voor niks de Senna S-bocht"
Oscar Piastri kreeg tijdens de Grand Prix van São Paulo een flinke straf op zijn kin nadat hij in de eerste bocht Andrea Kimi Antonelli raakte, die vervolgens Charles Leclerc uitschakelde uit de race. Voor Robert Doornbos was het gewoon een kwestie van niet hard genoeg doordrukken.
De Australiër. vechtend voor zijn laatste kansen in het wereldkampioenschap, kwam tijdens de Grand Prix in Brazilië in aanraking met Antonelli tijdens de eerste herstart na de safety car. Piastri zag - mede door de slechte herstart van zijn Italiaanse voorligger - zijn kansen schoon om richting de tweede plek te steken. Hij waagde de aanval aan de binnenkant, maar dat mislukte en hij tikte de Italiaan aan, die op zijn beurt daardoor Leclerc aanraakte. De Monegask zijn race eindigde daar en de stewards bleken onverbiddelijk.
Senna S
Piastri kreeg tien seconden tijdstraf voor zijn actie, iets waar toch de nodige commotie over ontstond. In het Race Café behandelt Robert Doornbos de situatie: "Mijn racehart zegt: heerlijk racen, gaaf dat je het hebt gedaan! Het is niet voor niks de Senna S-bocht. Die zei altijd: 'If you no longer go for a gap, you are no longer a racing driver.' Doen! Maar dan moet je hem ook goed uitvoeren. Zoals Montoya deed op Schumacher, dat je gewoon wiel aan wiel er doorheen gaat. Nu pak je gewoon de zwaarste penalty die je kan krijgen eigenlijk", zo stelt de oud-coureur.
Verstappen en Hamilton
Doornbos vervolgt: "Met het risico dat hij op tafel heeft liggen, het wereldkampioenschap, moet je all-in gaan. Nu vond ik het halfjes. Hij had zijn kans vanwege Kimi zijn slechte herstart. Dan moet je hem ook doorzetten, want anders ben je inderdaad een sitting duck. Als je je voet laat staan, heb je kans dat je Kimi raakt, maar dan hoop je maar dat je hem tegen de wielen raakt. Zoals Max vaak genoeg heeft gedaan met Lewis Hamilton in die bocht of iemand anders. Dan ben je all-in. Hij was nu niet all-in en dan betaal je een prijs."
