close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Adui

Binotto over plannen F1-team Audi: "In 2030 meedoen om wereldkampioenschap"

Binotto over plannen F1-team Audi: "In 2030 meedoen om wereldkampioenschap"

Jan Bolscher
Adui

Audi heeft de ambitie uitgesproken om in de toekomst mee te strijden voor overwinningen in de Formule 1. De Duitse autofabrikant, die in 2026 zijn intrede maakt als volwaardig team, heeft grote plannen en is vastberaden om een serieuze speler te worden in de koningsklasse van de autosport. 

De komst van Audi als volwaardig team in 2026 markeert een nieuw tijdperk voor de Formule 1. De fabrikant, die eerder al betrokken was bij de sport via een samenwerking met Sauber, heeft nu de stap gezet om zelfstandig deel te nemen. De basis van het team is gevestigd in Neuburg an der Donau, waar ook de motoren worden ontwikkeld. Audi heeft een strategische alliantie gesloten met Sauber, dat vanaf 2026 de naam Audi zal dragen, en heeft een investering van ongeveer zeshonderd miljoen euro gedaan om de plannen te realiseren.

Ambitie om te winnen

De topmannen van Audi zijn duidelijk over hun intenties. Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto, die Andreas Seidl en Oliver Hoffmann heeft vervangen als hoofd van het Audi F1-project, benadrukt dat het team niet alleen wil deelnemen aan de races, maar ook wil vechten voor de hoogste posities. "We willen niet alleen meedoen, maar ook winnen. We hebben de middelen en de technologie om dat te doen. In 2030 willen we meestrijden om het wereldkampioenschap", zo citeert het AD

Focus op prestaties

Naast de technische en financiële inspanningen, is ook de focus op prestaties cruciaal. Audi heeft een aantal ervaren professionals aangetrokken om het team te versterken, waaronder voormalig Red Bull Racing-engineer Jörg Zander als technisch directeur. Deze aanstellingen zijn onderdeel van de strategie om de nodige expertise binnen te halen om succesvol te zijn in de Formule 1.

Toekomstige uitdagingen

De weg naar succes in de Formule 1 is echter niet zonder uitdagingen. De concurrentie is moordend en de sport staat voor grote veranderingen, zoals de invoering van nieuwe technische reglementen. Audi is zich bewust van deze obstakels, maar blijft optimistisch. "We zijn klaar voor de uitdagingen die voor ons liggen en zijn vastbesloten om een van de beste teams in de sport te worden", besluit Binotto. Met deze woorden laat Audi zien dat het serieus is over zijn toekomst in de Formule 1 en vastberaden is om een prominente rol te spelen.

Gerelateerd

Audi Kick Sauber Mattia Binotto
Doornbos kritisch over Hamilton bij Ferrari:
Robert Doornbos

Doornbos kritisch over Hamilton bij Ferrari: "Het is veranderd in een nachtmerrie"

  • 1 uur geleden
Ex-trainer gelooft niets van complottheorieën rondom Piastri
Oscar Piastri

Ex-trainer gelooft niets van complottheorieën rondom Piastri

  • 3 uur geleden

Net binnen

In beeld: Sergio Pérez verrijdt eerste meters voor gloednieuw Formule 1-team van Cadillac

In beeld: Sergio Pérez verrijdt eerste meters voor gloednieuw Formule 1-team van Cadillac

  • 14 minuten geleden
Bortoleto:
Gabriel Bortoleto

Bortoleto: "90 procent van de coureurs kijkt je niet eens aan, Verstappen is nooit zo geweest"

  • 34 minuten geleden
Inbraak bij Alpine: indringers vertrekken zonder spullen te stelen
Inbraak!

Inbraak bij Alpine: indringers vertrekken zonder spullen te stelen

  • 48 minuten geleden
Doornbos kritisch over Hamilton bij Ferrari:
Robert Doornbos

Doornbos kritisch over Hamilton bij Ferrari: "Het is veranderd in een nachtmerrie"

  • 1 uur geleden
Prachtige beelden: Braziliaanse fans brengen Verstappen-lied ten gehore in metro
Tu tu tu du, Max Verstappen!

Prachtige beelden: Braziliaanse fans brengen Verstappen-lied ten gehore in metro

  • 1 uur geleden
  • 2
 Binotto over plannen F1-team Audi:
Audi F1

Binotto over plannen F1-team Audi: "In 2030 meedoen om wereldkampioenschap"

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x