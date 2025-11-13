Audi heeft de ambitie uitgesproken om in de toekomst mee te strijden voor overwinningen in de Formule 1. De Duitse autofabrikant, die in 2026 zijn intrede maakt als volwaardig team, heeft grote plannen en is vastberaden om een serieuze speler te worden in de koningsklasse van de autosport.

De komst van Audi als volwaardig team in 2026 markeert een nieuw tijdperk voor de Formule 1. De fabrikant, die eerder al betrokken was bij de sport via een samenwerking met Sauber, heeft nu de stap gezet om zelfstandig deel te nemen. De basis van het team is gevestigd in Neuburg an der Donau, waar ook de motoren worden ontwikkeld. Audi heeft een strategische alliantie gesloten met Sauber, dat vanaf 2026 de naam Audi zal dragen, en heeft een investering van ongeveer zeshonderd miljoen euro gedaan om de plannen te realiseren.

Artikel gaat verder onder video

Ambitie om te winnen

De topmannen van Audi zijn duidelijk over hun intenties. Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto, die Andreas Seidl en Oliver Hoffmann heeft vervangen als hoofd van het Audi F1-project, benadrukt dat het team niet alleen wil deelnemen aan de races, maar ook wil vechten voor de hoogste posities. "We willen niet alleen meedoen, maar ook winnen. We hebben de middelen en de technologie om dat te doen. In 2030 willen we meestrijden om het wereldkampioenschap", zo citeert het AD.

Focus op prestaties

Naast de technische en financiële inspanningen, is ook de focus op prestaties cruciaal. Audi heeft een aantal ervaren professionals aangetrokken om het team te versterken, waaronder voormalig Red Bull Racing-engineer Jörg Zander als technisch directeur. Deze aanstellingen zijn onderdeel van de strategie om de nodige expertise binnen te halen om succesvol te zijn in de Formule 1.

Toekomstige uitdagingen

De weg naar succes in de Formule 1 is echter niet zonder uitdagingen. De concurrentie is moordend en de sport staat voor grote veranderingen, zoals de invoering van nieuwe technische reglementen. Audi is zich bewust van deze obstakels, maar blijft optimistisch. "We zijn klaar voor de uitdagingen die voor ons liggen en zijn vastbesloten om een van de beste teams in de sport te worden", besluit Binotto. Met deze woorden laat Audi zien dat het serieus is over zijn toekomst in de Formule 1 en vastberaden is om een prominente rol te spelen.

Gerelateerd