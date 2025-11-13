Verstappen tipte Red Bull Racing regelmatig om Bortoleto goed in te gaten te houden
Verstappen tipte Red Bull Racing regelmatig om Bortoleto goed in te gaten te houden
Max Verstappen is onder de indruk van Gabriel Bortoleto. De Nederlander onthult dat hij Red Bull Racing al vaker opdracht heeft gegeven om de Formule 1-debutant goed in de gaten te houden.
Max Verstappen en Gabriel Bortoleto kunnen het goed met elkaar vinden. De Braziliaanse rookie spreekt regelmatig zijn lof uit over zowel het talent van Verstappen als de mate waarin hij bereid is andere coureurs te helpen, terwijl de viervoudig wereldkampioen op zijn beurt onder de indruk is van het talent en het werkethos van de 21-jarige jongeling. De twee worden dan ook regelmatig samen in de paddock gespot.
Goede onderlinge band
Maar hun vriendschap beperkt zich niet tot werkdagen. Ook in hun vrije tijd brengen ze regelmatig - al zij het online - samen tijd door. De twee zitten regelmatig samen achter de simulator en onlangs schoof het tweetal aan bij de podcast Pelas Pistas, waar ze praatten over hun vriendschap, onderlinge band en wederzijdse bewondering. Daar werd onder andere aan Verstappen de vraag gesteld of hij het zou zien zitten om Bortoleto als teammaat in de Formule 1 te hebben.
Verstappen tipte Red Bull Racing over Bortoleto
"Ik kijk naar hoe iemand zich gedraagt naast de baan", trapte Verstappen af. "Een rijdersduo kan ontploffen door wat er buiten de camera's om gebeurt. Gabi is hongerig, maar ook nederig. Hij is een killer op het circuit, maar zelfkritisch naast de baan. Ik heb mijn team altijd gezegd hem in de gaten te houden. Ik hoop dat hij over een paar jaar in een competitieve auto zit. Als we dan samen rijden, is dat alleen maar nog beter."
