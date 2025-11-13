De geruchten over een mogelijke voortrekkerij bij McLaren worden met enige regelmaat besproken in de koningsklasse, maar worden van tafel geveegd door voormalig Oscar Piastri-trainer Kim Keedle. In de SEN Breakfast-podcast zegt hij dat de complottheorieën over een voorkeur voor Lando Norris helemaal nergens op slaan en dat het team intern eerlijk omgaat met de zaak.

De geruchten over een voorkeursbehandeling voor Norris binnen McLaren zwelden aan na een reeks teleurstellende races voor Piastri. Na de Grand Prix van Nederland is Piastri langzaamaan zijn voorsprong kwijtgeraakt en is hij podiumloos in de laatste vijf races. De plotselinge vormdip heeft de geruchtenmolen doen draaien: heeft het team een voorkeur voor Norris, de coureur die al jaren voor McLaren rijdt, en bestraffen ze daardoor Piastri?

Paar moeilijke weken

Keedle, die inmiddels niet meer bij de renstal uit Woking en bij Piastri betrokken is, benadrukt tegenover de podcast dat zijn oude werkgever helemaal eerlijk en goed omgaat met de situatie. "Het is zo'n uitdagend seizoen en alle teams in de Formule 1 ontwikkelen gedurende het jaar wat. Aan het begin van het jaar was de auto [van McLaren] de beste auto op de grid en reed Oscar echt goed, maar met teams als Red Bull, Mercedes en Ferrari die allemaal ook goed meedoen, wordt het wat lastiger om dat te doen. Ik denk dat het misschien gewoon een paar moeilijke weken zijn geweest in een uitdagende situatie", zegt Keedle. "Je bent een 24-jarige coureur die probeert een wereldkampioenschap te winnen op een wereldpodium."

Verdacht

Met nog drie races en een Sprint te gaan, probeert Piastri zijn titelaspiraties nieuw leven in te blazen. Keedle merkt ook op dat een beetje verloren vertrouwen of moeilijke circuits voor Piastri er in de Formule 1 heel snel voor kunnen zorgen dat je niet helemaal meer in de flow zit: "Het is zo lastig, vooral in een sport als de Formule 1 waar de marges zo klein zijn. Ik weet zeker dat ze eerlijk en goed omgaan met de hele situatie en dat het allemaal goed gaat komen. Ik kan begrijpen dat het van buitenaf misschien een beetje verdacht lijkt, maar McLaren is heel eerlijk en gaat er intern heel goed mee om."