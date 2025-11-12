Max Verstappen heeft natuurlijk een wagenpark waar je 'u' tegen zegt en vanzelfsprekend heeft hij genoeg keuzes om de weg mee op te gaan. Op woensdag werden hij en Kelly Piquet beiden met verschillende wagens in Monaco gespot.

Zoals inmiddels wel bekend, herbergt het optrekje van Max Verstappen niet op Nederlandse bodem, maar in het peperdure Monaco. De dwergstaat, bekend om zijn glitter en glamour, is voor vele Formule 1-coureurs een geliefde woonplaats. Monaco is voor veel van de steenrijke Formule 1-coureurs en andere beroemdheden een favoriete woonplaats. Wie door de straten van Monte Carlo loopt, heeft een aardige kans om zomaar tegen een voorbijkomende Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris of Valtteri Bottas aan te lopen. Niet alleen onder Formule 1-coureurs is de dwergstaat behoorlijk in trek. Namen als Thierry Henry, Bjorn Borg en Novak Djokovic wonen ook onder de heerlijke Monegaskische zon.

Waar rijden Verstappen en Piquet in?

Wanneer je daar bent, is de kans dus ook aanwezig dat je Verstappen tegen het lijf loopt. Mocht hij met de auto zijn, ben je er meteen achter welke wagen de viervoudig wereldkampioen buiten de baan bestuurt. Een oplettende bezoeker van Monaco signaleerde eerder op woensdag Verstappen voorbij tuffen, waardoor we nu ook weten welke wagen (één van dé wagens) hij op dit moment rijdt: een GT3 RS Porsche. Even later ziet iemand anders ook vriendin Piquet langsrijden. Zij bestuurt een Audi ABT RS Q8 2024 Legacy Edition met bijbehorende 033V-nummerplaat, die lijkt te refereren naar Verstappen en zijn racenummer.

MAX TODAY DRIVING A GT3 RS PORCHE IN MONACO pic.twitter.com/QdhKlXrAtG — Ana 🦁 (@maxvcalloway) November 12, 2025

Kelly driving around Monaco today behind Max😁 pic.twitter.com/1EvNYBQJPC — kelly piquet fan💌 (@kellyplover) November 12, 2025

