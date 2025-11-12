Dit zijn de auto's van Max Verstappen en Kelly Piquet in Monaco
Dit zijn de auto's van Max Verstappen en Kelly Piquet in Monaco
Max Verstappen heeft natuurlijk een wagenpark waar je 'u' tegen zegt en vanzelfsprekend heeft hij genoeg keuzes om de weg mee op te gaan. Op woensdag werden hij en Kelly Piquet beiden met verschillende wagens in Monaco gespot.
Zoals inmiddels wel bekend, herbergt het optrekje van Max Verstappen niet op Nederlandse bodem, maar in het peperdure Monaco. De dwergstaat, bekend om zijn glitter en glamour, is voor vele Formule 1-coureurs een geliefde woonplaats. Monaco is voor veel van de steenrijke Formule 1-coureurs en andere beroemdheden een favoriete woonplaats. Wie door de straten van Monte Carlo loopt, heeft een aardige kans om zomaar tegen een voorbijkomende Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris of Valtteri Bottas aan te lopen. Niet alleen onder Formule 1-coureurs is de dwergstaat behoorlijk in trek. Namen als Thierry Henry, Bjorn Borg en Novak Djokovic wonen ook onder de heerlijke Monegaskische zon.
Waar rijden Verstappen en Piquet in?
Wanneer je daar bent, is de kans dus ook aanwezig dat je Verstappen tegen het lijf loopt. Mocht hij met de auto zijn, ben je er meteen achter welke wagen de viervoudig wereldkampioen buiten de baan bestuurt. Een oplettende bezoeker van Monaco signaleerde eerder op woensdag Verstappen voorbij tuffen, waardoor we nu ook weten welke wagen (één van dé wagens) hij op dit moment rijdt: een GT3 RS Porsche. Even later ziet iemand anders ook vriendin Piquet langsrijden. Zij bestuurt een Audi ABT RS Q8 2024 Legacy Edition met bijbehorende 033V-nummerplaat, die lijkt te refereren naar Verstappen en zijn racenummer.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen gewaarschuwd door McLaren, Racing Bulls diep door het stof met statement | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Audi toont als eerste team concept van 2026-wagen aan de buitenwereld
- 1 uur geleden
Dit zijn de auto's van Max Verstappen en Kelly Piquet in Monaco
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen ziet in Russell-clash zijn enige fout: "Toen ging alles even op rood"
- 3 uur geleden
Montoya ziet Verstappen toch als soort kampioen: "Hij heeft schijt aan de rest"
- Vandaag 18:44
VIDEO: Red Bull onthult 2026-lanceringsdatum, Mekies moest Max tegenhouden bij debuut | GPFans Recap
- Vandaag 17:59
- 1
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november