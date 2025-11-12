Max Verstappen heeft in 2025 natuurlijk de belangrijke keuze gemaakt om zijn team nog één jaar trouw te blijven, maar de vraag is of dat langer dan 2026 zal zijn. Volgens F1 Oversteer heeft de Nederlander nog altijd een prestatieclausule in zijn contract staan, die hem de mogelijkheid biedt om te vertrekken bij Red Bull Racing als het team niet om de titel kan strijden tijdens de aanvang van het nieuwe Formule 1-tijdperk.

De huidige contractuele afspraken zijn van groot belang voor de toekomst van de viervoudig wereldkampioen. Verstappen zijn verbintenis met Red Bull loopt tot het einde van 2028, maar de vermeende prestatieclausule geeft hem de vrijheid om te vertrekken als hij niet tevreden is over de resultaten van het team. Het afgelopen jaar, zeker aan het begin van het matig verlopen 2024-seizoen, kwam het bestaan van de vermeende clausule al aan het licht, al is hier nooit een daadwerkelijke uitspraak over gedaan én besloot Verstappen halverwege het jaar, na het vertrek van Christian Horner, om toch zijn team trouw te blijven.

Verstappen wil winnen

De situatie rondom de prestatieclausule is extra spannend met de entree van het nieuwe tijdperk in de Formule 1 van 2026. Mogelijk zullen fabrieksteams als Mercedes en Ferrari aanzienlijke stappen zetten om hun auto's en vooral motoren te verbeteren, wat de concurrentie voor de Oostenrijkse formatie vergroot. Verstappen heeft herhaaldelijk benadrukt dat hij alleen wil blijven bij een team dat in staat is om te winnen. Het komende seizoen zal cruciaal zijn om te bepalen of Red Bull aan deze eisen kan voldoen.

Toekomst Verstappen onzeker

De vraag is nu of de Limburger daadwerkelijk gebruik zal maken van deze clausule als de prestaties van Red Bull niet aan zijn verwachtingen voldoen en de Oostenrijkers volgend jaar niet mee kunnen doen om de titel in de koningsklasse. Een vertrek zou een ingrijpende verandering betekenen voor zowel de coureur als het team. Waar Verstappen dan naar zal gaan kijken, is natuurlijk ook afhankelijk van welke teams volgend jaar dan wél competitief zijn. Naar verwachting blijven Aston Martin en Mercedes de grootste kanshebbers om de krabbel van de Limburger te pakken te krijgen, mocht het zover komen.