McLaren heeft het constructeurskampioenschap allang veiliggesteld en Lando Norris gaat met een grote voorsprong op niet alleen teamgenoot Oscar Piastri, maar ook op Max Verstappen richting de volgende wedstrijd: de F1 Grand Prix van Las Vegas. Teambaas Andrea Stella waarschuwt Red Bull Racing dat hij verwacht dat McLaren competitief kan zijn in de gokstad na een onderzoek naar de prestaties van 2024.

Norris heeft één hand op de wereldbeker van de Formule 1 gelegd tijdens het afgelopen weekend in São Paulo. Ondanks dat het een uitdagend sprintevenement was op het circuit van Interlagos, is het hem toch gelukt om maximale punten te scoren. De Brit won de Sprint vanaf de pole position én de Grand Prix vanaf de pole position. Piastri is 23 punten kwijtgeraakt ten opzichte van Norris na een crash in de Sprint en slechts de vijfde positie op de zondag, nadat hij werd bestraft voor een crash met Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Verstappen verloor 13 punten ten opzichte van de kampioenschapsleider na P4 in de Sprint en 'slechts' de derde plaats na een legendarische inhaalrace.

Zwakke plekken van McLaren in Las Vegas

Met een gat van 24 punten naar Piastri en 49 punten naar Verstappen gaat Norris richting Las Vegas, waar over anderhalve week de 22e van 24 Grands Prix wordt verreden. Red Bull en Verstappen gaan met goede hoop richting de derde Amerikaanse race van het seizoen, wetende dat McLaren hier in het verleden niet competitief was. In 2023 vlogen Norris en Piastri allebei uit Q1. Norris crashte vervolgens in de openingsfase, terwijl Piastri slechts als tiende over de streep kwam. Vorig jaar kwalificeerden ze zich en finishten ze net buiten de top vijf. De teambaas van McLaren waarschuwt echter dat de formatie uit Woking hard heeft gewerkt om de zwakke plekken die in Las Vegas boven komen drijven, op te lossen.

Onderzoek naar hoe vorig jaar verliep

"Vegas was een van de moeilijkste races voor ons vorig jaar", vertelde Stella afgelopen weekend, alvast vooruitblikkend op de volgende race, tegenover Motorsport-Total.com. "We hadden problemen met het gedrag van de banden. Onderzoek naar hoe Las Vegas vorig jaar verliep, heeft ons een boel informatie opgeleverd om een manier te vinden om te verbeteren. Pas wanneer we daadwerkelijk in Vegas zijn weten we of het heeft geholpen, maar we weten zeker dat we stappen hebben gezet ten opzichte van wat we vorig jaar zagen. Hoe we presteerden, was absoluut niet goed genoeg."

