Jos Verstappen heeft zijn zorgen geuit over de problemen die Red Bull ondervindt met de RB21, met name als het gaat om het optimaliseren van de banden. De vader van de Nederlander sprak zijn zorgen uit bij Ralf Schumacher, die het verhaal de wereld inbrengt.

Tijdens de Grand Prix van Brazilië had het team uit Milton Keynes een wisselend weekend. Max Verstappen was de enige coureur van het team die punten wist te scoren, met een vierde plaats in de sprint en een derde plaats in de hoofdrace. De Nederlander kende een dramatische kwalificatie op Interlagos, waar hij als zestiende eindigde. Hij klaagde over een auto die veel aan het glijden was en waar hij niet in kon pushen.

Jos Verstappen over bandenproblemen RB21

Ralf Schumacher onthult bij Sky Deutschland dat Jos Verstappen vertelde dat het team moeite heeft om de RB21 in het optimale werkvenster te krijgen. "Ze namen een verkeerde afslag", zo zei Schumacher, die toevoegde dat het team de auto nog niet goed begrijpt, wat de schommelingen in de prestaties verklaart. "Er zat meer in, en dat moet duidelijk gezegd worden. Ik sprak met Jos, die zei dat je je niet kunt voorstellen hoe moeilijk het is om deze banden in hun optimale werkvenster te krijgen. Dat zou verklaren waarom Mercedes en soms McLaren problemen hebben. Desalniettemin zou dat niet het geval moeten zijn voor een topteam dat zoveel wereldkampioenschappen heeft gewonnen."

Red Bull hoopt op inzicht

Red Bull hoopt dat de veranderingen die ze op zondag doorvoerden, inzicht geven in wat nodig is om het potentieel van de auto te ontsluiten. Teambaas Laurent Mekies wilde niet ingaan op de aanpassingen die het team had gedaan, maar hij erkende dat ze waardevolle lessen hebben geleerd uit de pre-race worstelingen. Met nog drie Grands Prix en één sprint te gaan, is de tijd voor de regerende wereldkampioen om zijn titelambities in stand te houden inmiddels al wel bijna op.

