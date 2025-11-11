Dít is hoe Verstappen toch nog wereldkampioen kan worden in 2025

Max Verstappen (28) liep tijdens het F1-weekend in Brazilië een deuk op met betrekking tot zijn titelaspiraties, maar hoop doet leven. In theorie is het voor de Red Bull Racing-coureur nog absoluut mogelijk om wereldkampioen te worden in 2025. Er zijn diverse scenario's mogelijk, maar Verstappen heeft het niet in eigen hand.

Verstappen had voorafgaand aan het raceweekend in Brazilië gehoopt een nieuwe dreun uit te kunnen delen aan beide McLaren-coureurs. Dit bleef echter uit, want de RB21 liep aan het begin van het weekend voor geen meter. Hierdoor verloor Verstappen terrein in het WK door de uitslag van de Sprint. Ook de kwalificatie op zaterdag liep uit op een deceptie, waardoor Verstappen de hoofdrace uiteindelijk moest aanvangen vanuit de pitstraat. Met Lando Norris op pole, werd het een vrijwel onmogelijke opgave om nog punten in te lopen. Maar Verstappen wist vriend en vijand te verrassen door tóch nog op het podium te finishen. Hij liep hierdoor weliswaar niet in op Norris, maar hij hield de schade enigszins beperkt. Dit heeft er voor gezorgd dat de titeldroom van Verstappen in theorie nog leeft.

Hoeveel F1-punten zijn er nog te verdienen in 2025?

Laten we de feiten even kort op een rijtje zetten. Er zijn nog drie Grands Prix te gaan + 1 Sprint. Dat betekent dat er in totaal nog maximaal 83 punten te verdienen zijn. Het kampioenschap wordt nu aangevoerd door Norris, die 390 punten achter z'n naam heeft staan. Op plek twee volgt Oscar Piastri met 366 punten. Verstappen staat op de derde plaats met 341 punten. Verstappen moet in het resterende F1-programma dus 50 punten méér pakken dan Norris om boven de McLaren-coureur te komen in het klassement en de titel te veroveren. Met één punt minder (49 punten dus) ontstaat er een gelijke stand en wordt er gekeken naar het aantal behaalde overwinningen en podiumplekken van beide coureurs. Op dit moment heeft Norris ook daar de overhand.

In welke scenario's kan Verstappen nog wél F1-kampioen worden?

Verstappen heeft het totaal niet meer in eigen hand. Dat is wel duidelijk. De Red Bull-coureur moet vooral zelf maximaal presteren en dan hopen op (grote) fouten van de concurrentie. Als Verstappen alles wint, inclusief de Sprint, dan mag Norris maximaal 33 punten pakken in totaal. Dan wordt Verstappen kampioen. Als Verstappen twee Grands Prix wint, de Sprint wint en een keer als tweede finisht, dan mag Norris maximaal 26 punten halen uit het resterende programma. En zo zijn er nog wel meer mogelijke scenario's. Die vind je in het overzicht hieronder.

Scenario GP-resultaten Verstappen (3) Sprint-resultaat Punten Verstappen (rest) Max. punten voor Norris Max. punten Norris voor gelijke stand W3 + Sprint win P1, P1, P1 P1 83 ≤ 33 ≤ 34 W3 + geen Sprintpunten P1, P1, P1 — 75 ≤ 25 ≤ 26 W2 + P2 + Sprint win P1, P1, P2 P1 76 ≤ 26 ≤ 27 W2 + P2 + geen Sprintpunten P1, P1, P2 — 68 ≤ 18 ≤ 19 W2 + P3 + Sprint win P1, P1, P3 P1 73 ≤ 23 ≤ 24 W1 + 2×P2 + Sprint win P1, P2, P2 P1 69 ≤ 19 ≤ 20 3×P2 + Sprint win P2, P2, P2 P1 62 ≤ 12 ≤ 13 Zonder zeges: P2, P3, P4 + Sprint win P2, P3, P4 P1 53 ≤ 3 ≤ 4

Verstappen maakt pas écht kans bij puntloze optredens Norris

De kansen voor Verstappen in 2025, zijn nihil. Het wordt pas weer echt interessant als Norris (en Piastri) een dramatisch slot van het seizoen kennen. Als ze bijvoorbeeld een DNF achter hun naam krijgen of een puntloze race rijden, dan wordt het interessant voor Verstappen. Maar ook als Piastri de druk op Norris weet op te voeren, kunnen we een knallend einde van het seizoen gaan krijgen. Niet alleen kan Norris fouten gaan maken onder druk, ook zouden de twee teamgenoten elkaar wel eens per ongeluk van de baan kunnen rijden als ze wiel aan wiel gaan en ieder punt telt. Verstappen is dus nog niet volledig uitgespeeld in 2025, al heeft hij de touwtjes niet meer zelf in handen.

