Max Verstappen heeft tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo wederom laten zien waarom hij een viervoudig wereldkampioen is. De Nederlander, die vanuit de pitstraat moest vertrekken, wist zich knap terug te vechten naar het podium. Martin Brundle, analist bij Sky Sports, was vol lof over de prestatie van de Red Bull-coureur en noemde het zelfs "een race voor de eeuwigheid".

Om een podiumresultaat binnen te slepen na een start vanuit de pitstraat komt zeer zelden voor, maar toch lukte het Verstappen op het circuit van Interlagos. De laatste keer dat het voorkwam was met Lewis Hamilton in Hongarije in 2014 en daarvoor zagen we Sebastian Vettel dit kunstje ook doen in Abu Dhabi in 2012. In tegenstelling tot Verstappen konden Hamilton en Vettel echter wel profiteren van uitvalbeurten van concurrenten en neutralisaties middenin de wedstrijd. Brundle is niet altijd even complimenteus geweest over Verstappen, maar na het raceweekend in Brazilië spreekt hij dan toch zijn lof uit. Het is volgens hem een van de beste prestaties allertijden.

Lekke band voor Verstappen

"Verstappen was vanuit de pitstraat gestart, omdat zijn auto er in de kwalificatie bizar slecht uitzag dat het beter was om een ​​andere afstelling te proberen en een nieuwe krachtbron erin te schroeven, dan als zestiende op de grid te blijven staan ​​met een setup waarvan bekend was dat het niet snel genoeg was", begon Brundle in zijn column op Sky Sports. "En zo begon een van de beste races allertijden door een aan elkaar gewaagd veld, onder volkomen droge omstandigheden. Nadat hij eenmaal de aansluiting had gevonden, wist hij de chaos en het contact tussen coureurs als Sainz, Hamilton, Stroll en Bortoleto te vermijden. Dankzij de safety car kon Max het gat met de leiders dichten, aangezien hij al vrijwel meteen in het midden van het veld reed. Maar toen, alsof het een spelletje 'Slangen en ladders' was, kreeg hij een lekke band en moest hij opnieuw de pits in."

Verstappen was snel klaar met de harde compound

"Het nadeel hiervan was dat hij nu weer achter de overgebleven coureurs reed, maar gelukkig was hij klaar met de gehekelde harde band en had hij in ronde zeven voldaan aan de eisen om twee verschillende compounds van de droogweerbanden te gebruiken." Verstappen reed vervolgens twee stints op de mediums en een laatste stint of softs. "Vervolgens scheurde hij met grote snelheid door het veld. Hij was duidelijk veel blijer met zijn auto en motor. Hij was klinisch in zijn manoeuvres en meedogenloos met zijn snelheid. Het werd al snel duidelijk dat hij een podium zou pakken, en dat hij binnen een paar ronden was het vrijwel zeker."

Inhaalrace door meest competitieve veld ooit

Brundle sloot af: "Het was een race voor de eeuwigheid, en niet omdat het nat was of omdat hij hier vorig jaar een gratis pitstop kon doen onder de rode vlag in een eveneens betoverende race, maar hij deed het puur op snelheid in het meest competitieve veld in de geschiedenis van de Formule 1. Red Bull speelde het ook slim en gebruikte in totaal vier verschillende sets banden. Uiteindelijk koos hij voor een gloednieuwe set zachte banden, die hij nog had liggen omdat hij de dag ervoor Q1 niet had overleefd."

