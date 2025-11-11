close global

'McLaren wilde FIA-opheldering over Verstappen omdat ze motorwissel Las Vegas overwegen'

Vincent Bruins
McLaren is naar de FIA gestapt naar de motorwissel van Max Verstappen voor de F1 Grand Prix van São Paulo. Teambaas Andrea Stella wil namelijk opheldering over of de nieuwe Honda-power unit achterin de Red Bull Racing-bolide nou wel of niet binnen de budgetcap valt. Olav Mol verklaart bij De Stamtafel van het Ziggo Sport Race Café dat het puur eigen belang is.

Verstappen werd tijdens de kwalificatie op het circuit van Interlagos al in Q1 geëlimineerd. Red Bull besloot de afstelling opnieuw om te gooien en een motorwissel uit te voeren. Omdat dit in parc fermé gebeurde, moest de Limburger vanuit de pitstraat starten. Na een ongelooflijke inhaalrace kwam Verstappen als derde over de streep, vlak achter Kimi Antonelli en zo'n tien seconden achter winnaar Lando Norris. Mol denkt dat McLaren opheldering wil over de regels rondom het kostenplafond en nieuwe power units, omdat het team van Norris en Oscar Piastri zelf ook een motorwissel overweegt, maar dan in Las Vegas.

McLaren zit op het randje van de budgetcap

"Als je een motor hebt en die moet je wisselen vanwege een betrouwbaarheidsprobleem, dan valt die niet binnen de budgetcap. Maar als je een motor wisselt en het om performance gaat, waar we het hier over hebben, dan valt die wél binnen de budgetcap", begon Mol. "Waarom zouden ze dat vragen bij McLaren? Ik denk dat McLaren zo zit [op het randje] met de budgetcap, en dat zij dus willen weten - ook al hebben ze eigenlijk geen betrouwbaarheidsprobleem, maar ze willen wel een nieuwe [motor] - of de FIA het goed vindt." De aankomende Grand Prix vindt plaats in Las Vegas, een van de zwakste circuits voor de McLaren.

Mogelijke motorwissel bij McLaren in Las Vegas

"Zij weten dat we naar Las Vegas gaan, waar de kans bestaat dat ze niet zo goed gaan", legde Mol verder uit. "Stel dat ze zevende en achtste op de grid staan met die twee mannen en vanwege de budgetcap kunnen ze het niet doen, maar als het níet binnen de budgetcap valt, dan kunnen ze zeggen: 'Oneerlijkheid! We pakken bij allebei de coureurs een motorwissel.' Het is volledig eigen belang. Hij wil gewoon weten wat kan ik en wat mag ik."

