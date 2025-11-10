Liam Lawson en Isack Hadjar hadden het met elkaar aan de stok in de slotfase van de F1 Grand Prix van São Paulo. Waar de eerstgenoemde wel blij is met zijn zevende positie op het circuit van Interlagos, uit zijn teamgenoot juist kritiek op Racing Bulls.

Hadjar en Lawson hadden zich uitstekend als vijfde en zevende gekwalificeerd in Brazilië, terwijl de Red Bull-bolides van het hoofdteam van de energiedrankfabrikant waren gestrand in Q1. Hadjar maakte als een van de laatste coureurs zijn eerste pitstop en belandde daardoor in verkeer. Uiteindelijk wist hij toch nog wat punten te pakken door als achtste het zwart-witgeblokt te zien. De jonge Fransman moest echter zijn meerdere erkennen in Lawson, die zevende werd dankzij een onverwachte éénstopper. In de laatste ronde probeer Hadjar buitenlangs Lawson te gaan en de twee Red Bull-junioren raakte elkaar. De regie van de Formule 1 had het moment compleet gemist. "Hij reed gewoon tegen me aan, man!", schreeuwde de Nieuw-Zeelander op de boardradio na de aanval van Hadjar.

Eénstopper was eigenlijk niet het plan

"Het was eerlijk gezegd niet het plan", vertelde Lawson bij Viaplay over zijn éénstopper. "Het was een knoop die we pas tijdens de race zelf hadden doorgehakt. Toen de jongens om mij heen eenmaal de eerste pitstop gemaakt hadden... Het is lastig als je binnen je eigen team de tweede coureur bent. Natuurlijk krijgt de nummer één dan prioriteit. Ik was al een positie kwijtgeraakt tijdens de eerste stop, en we zouden er tenminste nog twee verliezen, als ik een tweede stop had gemaakt. We besloten daarom buiten te blijven en de banden waren op dat moment prima."

Introducing the Minister of Defence of New Zealand, Liam Lawson ✋🛑



A P7 finish for Liam after an impressive defensive drive! 👏#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/hYgwbXw0tm — Formula 1 (@F1) November 10, 2025

Kritiek op strategie van Racing Bulls

"Ja, het was een lastige race", antwoordde Hadjar op de vraag of hij gefrustreerd was. Vervolgens bekritiseerde hij het team. "We zijn wat teruggezakt tijdens de eerste stint, dat kwam door de strategie. Vervolgens was het een kwestie van schadebeperking. Ik zat vaak in verkeer en ik had geen nieuwe banden meer over, dus dat was problematisch voor ons. We hebben het qua strategie niet goed gedaan."

