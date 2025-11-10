Toto Wolff, teambaas van Mercedes, zag George Russell vierde worden en Andrea Kimi Antonelli tweede worden tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië, waarbij laatstgenoemde knap een aanstormende Max Verstappen achter zich hield.

In gesprek met F1TV gaat Wolff in op de race van Antonelli en zijn knappe tweede plaats. Wolff zag ook dat Russell het wat lastiger had. "Ik ben enorm trots op mijn coureurs, ook op hoe ze aan het einde van de race vochten. Ze hielden allebei een snellere auto achter zich onder immense druk. Dat was echt heel goed. Hij [Russell] had het al het hele weekend lastig. Hij had het ook in de Grand Prix lastig met de auto. Het was lastig om Max achter ons te houden, maar daarna zat Oscar Piastri ook achter hem op nieuwere banden, en toen slaagde hij er wel in."

Artikel gaat verder onder video

Wolff over Verstappen

Wolff zag ook dat Verstappen aan een wonderbaarlijke comeback bezig was en hij de snelste man op de baan was gedurende zijn comeback van een startplek vanuit de pitstraat naar P3. "Je kunt Max nooit afschrijven, ook niet als hij achteraan start. Ze hebben de juiste dingen aan de auto aangepast, want Max was waarschijnlijk de snelste coureur tijdens de race."

Spannend gevecht om P2 bij constructeurs

Mercedes liep afgelopen weekend flink uit op Red Bull en vooral Ferrari in het gevecht om P2 bij de constructeurs achter McLaren. Volgens Wolff is dit goed nieuws. "Dit is positief. Dit is een duidelijk puntenvoordeel. Je ziet wel hoe snel het kan veranderen, want Ferrari kon deze dag afschrijven. Als dit ons in de laatste drie weekenden overkomt, kan het ook zo weer de andere kant opgaan. Je moet dus met je voeten op de grond blijven."

Gerelateerd