Hoewel McLaren de constructeurstitel al binnen heeft, is het daarachter razendspannend. Mercedes bezet P2 en daarachter stond Ferrari. Door de slechte zondag van de Scuderia en het podiumplekje van Max Verstappen is Red Bull echter één plek gestegen.

In de strijd om de wereldtitel bij de coureurs heeft Lando Norris juist goede zaken gedaan. De Engelsman heeft het momentum te pakken en leidt met 390 punten. Oscar Piastri kwam er in Brazilië niet aan te pas en heeft na de race in São Paulo een achterstand van 24 punten op zijn teamgenoot. Verstappen heeft nog een kleine kans op de titel en staat nu op 341 punten.

Constructeurskampioenschap na de Grand Prix van São Paulo

McLaren heeft in Singapore het feestje voor de constructeurstitel al gevierd, maar Mercedes is met 398 punten nog niet zeker van de tweede plek. Verstappen heeft met zijn resultaat in São Paulo ervoor gezorgd dat Red Bull Racing één plaats is gestegen en nu derde staat in het kampioenschap met 366 punten. Ferrari stond op die plek, maar wist op zondag geen punten te pakken en blijft steken op P4 met 362 punten.

De top vier van het kampioenschap staat redelijk los van de rest van de teams. Williams bezet P5 met 111 punten, gevolgd door de Racing Bulls met 82 punten. Aston Martin wist op zondag in Brazilië ook geen punten te pakken en blijft op P7 staan met 72 punten. Haas heeft zich juist wel laten zien en staat nu twee punten achter het groene team. Kick Sauber bezet P9 met 62 punten en Alpine lijkt met 22 punten de hekkensluiter van 2025 te gaan worden.

# Team Punten 1 McLaren F1 Team 756 2 Mercedes 398 3 Red Bull Racing 366 4 Ferrari 362 5 Williams 111 6 Racing Bulls 82 7 Aston Martin 72 8 Haas F1 Team 70 9 Kick Sauber 62 10 Alpine 22

