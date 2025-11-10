Red Bull klimt dankzij Verstappen, Ferrari blijft achter in het constructeurskampioenschap
Red Bull klimt dankzij Verstappen, Ferrari blijft achter in het constructeurskampioenschap
Hoewel McLaren de constructeurstitel al binnen heeft, is het daarachter razendspannend. Mercedes bezet P2 en daarachter stond Ferrari. Door de slechte zondag van de Scuderia en het podiumplekje van Max Verstappen is Red Bull echter één plek gestegen.
In de strijd om de wereldtitel bij de coureurs heeft Lando Norris juist goede zaken gedaan. De Engelsman heeft het momentum te pakken en leidt met 390 punten. Oscar Piastri kwam er in Brazilië niet aan te pas en heeft na de race in São Paulo een achterstand van 24 punten op zijn teamgenoot. Verstappen heeft nog een kleine kans op de titel en staat nu op 341 punten.
Constructeurskampioenschap na de Grand Prix van São Paulo
McLaren heeft in Singapore het feestje voor de constructeurstitel al gevierd, maar Mercedes is met 398 punten nog niet zeker van de tweede plek. Verstappen heeft met zijn resultaat in São Paulo ervoor gezorgd dat Red Bull Racing één plaats is gestegen en nu derde staat in het kampioenschap met 366 punten. Ferrari stond op die plek, maar wist op zondag geen punten te pakken en blijft steken op P4 met 362 punten.
De top vier van het kampioenschap staat redelijk los van de rest van de teams. Williams bezet P5 met 111 punten, gevolgd door de Racing Bulls met 82 punten. Aston Martin wist op zondag in Brazilië ook geen punten te pakken en blijft op P7 staan met 72 punten. Haas heeft zich juist wel laten zien en staat nu twee punten achter het groene team. Kick Sauber bezet P9 met 62 punten en Alpine lijkt met 22 punten de hekkensluiter van 2025 te gaan worden.
|#
|Team
|Punten
|1
|McLaren F1 Team
|756
|2
|Mercedes
|398
|3
|Red Bull Racing
|366
|4
|Ferrari
|362
|5
|Williams
|111
|6
|Racing Bulls
|82
|7
|Aston Martin
|72
|8
|Haas F1 Team
|70
|9
|Kick Sauber
|62
|10
|Alpine
|22
Gerelateerd
Net binnen
Vraagtekens rondom laatste pitstop Verstappen: "Banden maar zeven ronden ouder"
- 6 minuten geleden
McLaren vraagt FIA om opheldering over motorwissel Verstappen in Brazilië
- 22 minuten geleden
- 5
Mekies: 'Zonder laatste pitstop had Verstappen de race ook niet gewonnen'
- 45 minuten geleden
- 1
Red Bull klimt dankzij Verstappen, Ferrari blijft achter in het constructeurskampioenschap
- 1 uur geleden
- 1
Opmerkelijke beelden uit Mexico: NASCAR-safety car botst tegen eerder gecrashte wagen
- 1 uur geleden
Schumacher tegen zoon Mick: "Als dat zo is, hoeven we dit allemaal niet te doen"
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november