Michael Schumacher (56) staat te boek als één van de beste F1-coureurs aller tijden. De Duitser veroverde maar liefst zeven wereldtitels. Deze kwaliteiten en ervaring probeerde hij ook over te brengen bij zoon Mick (26). Dit vertelt Schumacher junior in een openhartig gesprek met schrijver Matt Whyman.

De wijze lessen die Mick van zijn vader meekreeg waren goud waard in de ontwikkeling van de jonge racer. “Telkens als hij vond dat ik het niet serieus genoeg nam, zei hij. ‘Mick, wil je liever met je vrienden voetbal spelen? Als dat zo is, hoeven we dit allemaal niet te doen’”, zo vertelt Mick. Toen Mick echter volhield dat hij wilde racen, sprak Michael: “Oké, dan doen we het goed.” Vanaf dat moment ging Mick serieus aan de bak en ging hij meer in Europa karten. Daar leerde hij zich dan ook echt te verbeteren. Uiteindelijk wist hij zelfs de Formule 1 te halen, maar deze laatste stappen moest hij zetten zonder de hulp van zijn vader.

Artikel gaat verder onder video

Ongeluk vader veranderde leven Schumacher

De vader-zoonrelatie kreeg plots een dramatische wending toen Michael in 2013 bij een ski-ongeluk in de Franse Alpen ernstig gewond raakte. Mick was op dat moment veertien jaar oud. “Toen kreeg mijn vader zijn ongeluk,” zo vertelt hij. Het jaar daarna begon Mick in de Formule-klassen te rijden en toen moest hij zijn eigen weg vinden. Toch gebruikt Mick de adviezen van zijn vader nog dagelijks. “Ik heb veel technische punten van hem geleerd die ik nog steeds gebruik, net als zijn manier van coachen. En ik ben altijd veerkrachtig geweest. Wanneer ik pijn had, stond ik meteen weer op, en dat is nog steeds zo," aldus de Duitser.

Nieuw hoofdstuk bij Alpine

Na 43 Grands Prix voor Haas in 2021 en 2022, met als beste resultaat een zesde plek in Oostenrijk, is Mick nu een nieuw hoofdstuk aan het schrijven bij Alpine, waar hij namens het Franse merk deelneemt aan het FIA World Endurance Championship.

