Lewis Hamilton, Ferrari, Belgium, 2025

Hamilton blijft bij Ferrari: 'Heb een vrij lang contract'

Hamilton blijft bij Ferrari: 'Heb een vrij lang contract'

Jeen Grievink
Lewis Hamilton, Ferrari, Belgium, 2025

Lewis Hamilton heeft zijn toekomst bij Ferrari bevestigd. Ondanks een moeizaam debuutjaar bij het Italiaanse team, blijft de Brit ook in 2026 achter het stuur van een rode bolide zitten. De overstap van Mercedes naar Ferrari heeft nog niet opgeleverd wat hij gehoopt had, maar de zevenvoudig wereldkampioen is vastberaden om door te zetten.

De verwachtingen waren hooggespannen, maar de resultaten blijven tot nu toe achter. Hamilton staat momenteel zesde in het klassement en heeft moeite om aansluiting te vinden met de top. Toch klinkt de 40-jarige coureur strijdlustig. Voorafgaand aan de Grand Prix van São Paulo liet hij weten dat hij zijn plannen niet verandert. “Ik heb een vrij lang contract,” verklaarde Hamilton. Daarmee bevestigt hij dat hij ook in 2026 gewoon in een rode bolide te zien zal zijn, ondanks de geruchten over de komst van Oliver Bearman naar Ferrari.

Vooruitgang geboekt

Binnen Ferrari heerst voorzichtig optimisme. De Brit ziet namelijk duidelijke verbeteringen in de prestaties van de wagen. “Ik denk dat we in de afgelopen maanden zeker vooruitgang hebben geboekt,” sprak Hamilton. Volgens hem werkt het team hard aan het dichten van de kloof met Red Bull en McLaren. De updates aan de SF-25 hebben volgens Italiaanse media geleid tot meer stabiliteit in snelle bochten, een zwak punt van de auto in de eerste seizoenshelft.

Een vrij lang contract

De komende vier races ziet Hamilton als een kans om nog iets moois neer te zetten. Hij wil eindelijk het podium bereiken in Ferrari-rood, iets wat tot nu toe uitbleef tijdens een Grand Prix. Voor de Brit zou dat een belangrijk moreel succes zijn, na een jaar vol frustraties en kritiek. Zijn fans hunkeren naar de de 'oude Hamilton', die bij Mercedes jarenlang furore maakte. Ferrari werkt ondertussen al aan het ontwerp van de wagen voor volgend jaar. Hamilton zal dus ook in 2026 deel uitmaken van dat project, vastbesloten om nog één keer te bewijzen dat hij op veertigjarige leeftijd nog steeds tot de besten behoort. “Normaal gesproken begin je pas het jaar ervoor over een verlenging te praten. Daar ben ik nog lang niet,” zei hij.

Hoe lang denk jij dat Hamilton nog actief zal blijven in de Formule 1?

16 stemmen

