Stella 'neemt straf op de kin' en eist beterschap van Piastri na Brazilië
Stella 'neemt straf op de kin' en eist beterschap van Piastri na Brazilië
McLaren-teambaas Andrea Stella reageerde kalm op de tien seconden tijdstraf voor Oscar Piastri in São Paulo. Door de penalty, die tijdens de pitstop werd uitgezeten, viel Piastri terug van P2 naar P5 en verloor hij kostbare punten in de titelstrijd met teamgenoot Lando Norris.
De straf volgde op het vroege incident in bocht 1 met Kimi Antonelli en Charles Leclerc, waarbij de stewards Piastri vooral verantwoordelijk achtten. Stella wilde het moment niet uitvoerig beoordelen voordat hij alle beelden heeft gezien. "Voor dit moment respecteren we de beslissing van de stewards; we nemen het op de kin en gaan door." De Australiër blokkeerde bij een inhaalpoging aan de binnenkant van Antonelli, terwijl Leclerc aan de buitenkant eveneens instak en uiteindelijk het slachtoffer werd van de aanraking tussen de eerste twee.
Zwakke plekken bij McLaren?
Terugkijkend op het weekend, waarin Piastri ook uitviel in de sprintrace na een spin in bocht 3, legde Stella de vinger op de zwakke plekken. "We moeten ervoor zorgen dat we in alle omstandigheden het volledige potentieel uit de auto en Oscars rijstijl halen. De laatste tijd hebben we met weinig grip te maken gehad en dat daagt zijn natuurlijke stijl uit."
Andere keuzes en andere uitvoering?
Volgens Stella moet McLaren ook naar de uitvoering en keuzes kijken. "We moeten ervoor zorgen dat we het maximale kunnen halen, ook als dingen niet in onze natuurlijke kracht liggen. We moeten ook kijken naar de uitvoering van het weekend, want crashen in de sprint en vandaag de straf. We moeten nagaan of we nog iets met de strategie hadden kunnen doen om Oscar te helpen. Dus er zijn een paar dingen die we moeten bekijken, niet wanhopig, maar rationeel, om op onze sterke punten voort te bouwen."
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen waarschuwt Norris na inhaalrace, Lambiase biedt excuses aan | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Stella 'neemt straf op de kin' en eist beterschap van Piastri na Brazilië
- 1 uur geleden
Norris wil niet te vroeg juichen ondanks overwinning in São Paulo: "De Red Bull is sneller"
- 2 uur geleden
Hamilton beledigt stewards na straf in São Paulo: "Echt een complete grap"
- 2 uur geleden
- 6
Mekies tempert na São Paulo: 'Podium de max voor Verstappen, winst nooit realistisch'
- 2 uur geleden
Max Verstappen knipoogt naar Lando Norris: 'Ondanks pitstart en een lekke band!' | GPFans Race Day
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november