McLaren-teambaas Andrea Stella reageerde kalm op de tien seconden tijdstraf voor Oscar Piastri in São Paulo. Door de penalty, die tijdens de pitstop werd uitgezeten, viel Piastri terug van P2 naar P5 en verloor hij kostbare punten in de titelstrijd met teamgenoot Lando Norris.

De straf volgde op het vroege incident in bocht 1 met Kimi Antonelli en Charles Leclerc, waarbij de stewards Piastri vooral verantwoordelijk achtten. Stella wilde het moment niet uitvoerig beoordelen voordat hij alle beelden heeft gezien. "Voor dit moment respecteren we de beslissing van de stewards; we nemen het op de kin en gaan door." De Australiër blokkeerde bij een inhaalpoging aan de binnenkant van Antonelli, terwijl Leclerc aan de buitenkant eveneens instak en uiteindelijk het slachtoffer werd van de aanraking tussen de eerste twee.

Artikel gaat verder onder video

Zwakke plekken bij McLaren?

Terugkijkend op het weekend, waarin Piastri ook uitviel in de sprintrace na een spin in bocht 3, legde Stella de vinger op de zwakke plekken. "We moeten ervoor zorgen dat we in alle omstandigheden het volledige potentieel uit de auto en Oscars rijstijl halen. De laatste tijd hebben we met weinig grip te maken gehad en dat daagt zijn natuurlijke stijl uit."

Andere keuzes en andere uitvoering?

Volgens Stella moet McLaren ook naar de uitvoering en keuzes kijken. "We moeten ervoor zorgen dat we het maximale kunnen halen, ook als dingen niet in onze natuurlijke kracht liggen. We moeten ook kijken naar de uitvoering van het weekend, want crashen in de sprint en vandaag de straf. We moeten nagaan of we nog iets met de strategie hadden kunnen doen om Oscar te helpen. Dus er zijn een paar dingen die we moeten bekijken, niet wanhopig, maar rationeel, om op onze sterke punten voort te bouwen."

Gerelateerd