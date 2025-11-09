close global

Norris behind Verstappen at Circuit of the Americas

LIVE | Grand Prix van São Paulo, Norris op softs, Verstappen houdt druk erop

LIVE | Grand Prix van São Paulo, Norris op softs, Verstappen houdt druk erop

Tom Visser
Norris behind Verstappen at Circuit of the Americas

Welkom bij ons liveblog van de Grand Prix van São Paulo op Interlagos. De race start om 18:00 uur (NL-tijd) en alle ogen zijn gericht op Max Verstappen, die na een moeizame kwalificatie en een complete Red Bull-reset uit de pitstraat vertrekt. Hier kun je álle ontwikkelingen volgen.

