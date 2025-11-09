Schumacher gaat in problemen komen met uitspraak: 'Hij is niet de juiste man voor Red Bull'

Red Bull Racing verkeert in Brazilië plots weer in extreem zwaar weer. En dat terwijl het team de laatste weken juist in topvorm leek te zijn. Volgens Ralf Schumacher is dit typisch Red Bull en is er daarom aan de technische kant verandering nodig. Hij wijst in gesprek met Sky Sports Germany in het bijzonder naar Pierre Waché.

Hoewel de bemoedigende resultaten van Max Verstappen onlangs - drie overwinningen en twee podiumplekken in de laatste vijf races - een lichtpuntje zijn, is de consistentie uit de prestaties van Red Bull nog steeds een probleem. Ja, men heeft haar werkwijze veranderd en de vloer van de RB21 flink opgewaardeerd, maar de klap in Brazilië laat ook de zwakke plekken zien. Verstappen kende zijn slechtste kwalificatie in lange tijd met een zestiende plek (Q1-exit). Hij start de São Paulo Grand Prix uiteindelijk vanuit de pitstraat, omdat er na de kwalificatie nog wijzigingen aan zijn auto moesten worden doorgevoerd, wat een reglementaire straf met zich meebracht.

Schumacher twijfelt aan Waché

De voormalige Formule 1-coureur ziet dat Red Bull voor twee belangrijke taken staat. Ten eerste de coureursstoeltjes voor volgend jaar compleet maken, maar ook eens kijken naar de technische leiding. "De positie van teambaas is nu goed ingevuld, dat is klaar", zo constateert hij. "Maar in mijn ogen, en ik weet dat ik hier problemen mee ga krijgen, is Pierre Waché niet de juiste man om de situatie op de lange termijn onder controle te krijgen."

Complexiteit van F1

Volgens Schumacher is Red Bull te veel een 'ja-maar'-team geworden. "We hebben briljante races van Red Bull gezien, maar het gaat constant op en neer. Dan moeten de verwachtingen weer worden bijgesteld. Op een gegeven moment lijken ze te begrijpen waar het mis is gegaan, maar later blijkt dat toch niet zo te zijn. De Formule 1 is nu gewoon te competitief en te complex om je dat te kunnen veroorloven als je kampioen wilt worden", aldus Schumacher.