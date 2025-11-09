Red Bull vervangt gehele motor Verstappen: Nederlander begint vanuit de pitstraat
De geruchten waren er vanochtend al, maar nu is het ook officieel: Max Verstappen gaat aan de Grand Prix van São Paulo beginnen vanuit de pitstraat. De Nederlander ziet Red Bull Racing zijn hele motor vervangen.
Het is de vijfde motor van het seizoen voor Verstappen, iets wat alleen al genoeg is voor een gridstraf van de FIA. Red Bull gaat echter ook de setup veranderen van Verstappen om in de race beter voor de dag te komen, iets wat tijdens de kwalificatie totaal niet gebeurde. De Nederlander werd zestiende en kwam zodoende niet door Q1 heen.
Verstappen doet poging 2024 te herhalen
Verstappen gaat zondag dus een poging wagen om de race van 2024 te herhalen. Dat zal hij dit keer echter wel moeten doen in droog weer, aangezien de kans op regen niet heel groot lijkt te zijn. Verstappen zal vanuit de pits moeten proberen de schade beperkt te houden en punten te scoren, wil hij ook nog maar een klein beetje hopen op de titel.
